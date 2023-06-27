مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 6 - 2023

شجبت عضوات المؤسسات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدن أنهن بفكر المرأة الحرة سيحققن الحرية الجسدية للقائد". (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أهالي ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو أن القوة الحقيقية تكمن في تنظيم الشعب لصفوفه أمام هجمات المحتلين والأعداء، وفق مبدأ حرب الشعب الثورية، وأكدوا: "كما قضت مقاومة أهالي المنطقة على مرتزقة داعش ستقضي على المحتلين والخونة".(مرفق بالفيديو والصور).

أشارت عضوات مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين والشهباء، إلى أنّ استهداف الرياديتين يسرى وليمان يُعدّ استهدافاً لثورة المرأة، وأكّدن على السير على خطاهما والتمسّك بثورتهنّ. (مرفق بالفيديو والصور).

على خلفية وصول 256 أسرة من مقاطعة كري سبي المحتلة إلى مناطق الإدارة الذاتية، أشار نائب الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعة، هزاع محمد، إلى أن النزوح يبين مدى جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته التي تزداد وتتضاعف تجاه سكان المناطق المحتلة. (مرفق بالفيديو والصور).

عدّ شبيبة الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا المزاعم التي تحدثت عن مساعي شعب شمال وشرق سوريا للانفصال، باطلةً، مشيرين إلى التصريحات الأخيرة عن المسؤولين الروس، والبيان الختامي لاجتماع أستانا الأخير، مؤكدين أنها محض أوهام ولا تمت للواقع بصِلة. (مرفق بالفيديو والصور).

يتحضر المسلمون في العالم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وفي شمال شرق سوريا تشهد الأسواق إقبالاً على شراء حاجيات العيد، وسط تمنيات الأهالي بتحرير المناطق المحتلة في سوريا وإحلال الأمن والاستقرار. (مرفق بالفيديو والصور).

تشهد الأسواق في مناطق حكومة دمشق حالة من الركود بسبب عدم قدرة الأهالي على شراء احتياجات العيد، وسط ارتفاع أسعار الألبسة واللحوم بشكل كبير دون أي تدخل حكومي لضبط الأسعار.

أنهى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، زيارته إلى لبنان التي امتدت من 21 إلى 24 حزيران، بناء على طلب رئيس الجمهورية، الذي عينه موفداً شخصياً له من أجل لبنان، التقى خلالها السلطات المدنية والدينية والعسكرية، إضافة إلى ممثلين عن كافة الأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب.

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوافد أهالي مناطق شمال وشرق سوريا إلى مزارات الشهداء لإشعال الشموع على أضرحتهم. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA