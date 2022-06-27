مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 6 - 2022

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية مسيرة تنديداً بالهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك انطلاقاً من دوار نبي هوري وصولاً إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، الساعة 09:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه مسيرة لدعم و مساندة قوات الكريلا . الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، خديجة إبراهيم أن "العقوبات الانضباطية" التي تفرضها الدولة التركية على القائد جريمة إنسانية تستدعي معاقبة الحكومة التركية عليها، كما أكدت أن هذه العقوبات تستهدف إرادة شعوب الشرق الأوسط. (مرفق بالفيديو والصور)

لم تسلم العائلات الأرمنية التي هاجرت منذ أكثر من قرن بعد ارتكاب العثمانيين "للمجازر" والمحارق بحقهم حتى جدد أسلافهم ما ورثوه من حقد وكراهية دفينة بحق مكونات المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

أوضح الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها أن شمال وشرق سوريا ودعت قامة مناضلة وكبيرة، الشهيد فرهاد شبلي، مشدداً على ضرورة محاسبة الجناة. (مرفق بالفيديو والصور)

أفشل التعايش المشترك ووحدة مكونات شمال وشرق سوريا، مساعي المحتلين ومخططات ضرب النسيج الاجتماعي السوري، ومكنت شعوبها من التصدي لجميع الهجمات التي تعرضت لها المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد الشيخ حميد إبراهيم حميد شيخ عشيرة العميرات في شمال وشرق سوريا دعم عشيرته لقوات سوريا الديمقراطية ضد الاحتلال التركي، مشدداً على وحدة المكونات. (مرفق بالفيديو والصور)

الشهيدة نوفا رشو (الأم نوفا) واحدة من الأمهات اللواتي يندر ظهور أمثالهن في التاريخ. الأم نوفا التي كانت مصدر انتشار فكر حركة الحركة الكردستانية في لبنان ودمشق وحلب وروج آفا، قدمت في الفترة بين عامي 1980 و 1990 أربعة من أنبائها فداء لتراب الوطن، وناضلت حتى آخر رمق من حياتها.

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة تضع القطاع الصحي أمام "مخاطر كارثية كبيرة"، مشدداً على ضرورة تنفيذ التحالف الدولي لعهوده بتقديم الدعم لجرحى الحرب الذين تضرروا بشكل مباشر خلال التصدي لهجمات مرتزقة داعش. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد مواطنون من مدينة تل رفعت والرئيس المشترك لمجلس المدينة، أنهم لن يخرجوا منها حتى تحقيق النصر وتحرير عفرين. (مرفق بالفيديو والصور)

المرأة

تمردن ضد التخلف وأقنعن عوائلهن بإرادتهن. تؤكد المقاتلات الشركسيات والتركمانيات والكرديات اللواتي انضممن إلى مجلس منبج العسكري بعد تهديدات الاحتلال بأنهن سيهزمن الاحتلال أولاً بالفكر ومن ثم بأسلحتهن. (مرفق بالفيديو والصور)

العالم

يشهد الشرق الأوسط تحركات ولقاءات مكثفة بين قادة دول المنطقة، متجاوزين سنوات من الخلاف والعداء، وذلك استباقاً لجولة مرتقبة يقوم بها الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المنطقة، فما بين الحديث عن تشكيل قوات "ناتو" شرق أوسطية والتحضير لمواجهة إيران وإكمال مسار التطبيع، تسلك المنطقة مساراً جديداً.. فما هو المتوقع؟

ANHA