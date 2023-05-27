مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 5 - 2023

أوضحت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي " TEV-DEM"، أن حل أزمات الشرق الأوسط يمر بإمرالي، لذا يجب تصعيد النضال ضد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وشددت على ضرورة إيفاء لجنة مناهضة التعذيب بمسؤولياتها. (مرفق بالفيديو والصور).

يستعد عبد الرحيم الشعبان للعمل في حصاد الموسم الزراعي مع صاحب حصادة، في مهنة غير مهنته، مستفيداً من فترة الموسم لتدبير شؤون أسرته المعيشية، بعد أن هُجّر من دياره وعمله في مقاطعة كري سبي، عام 2019، غير مستكين لظروف التهجير، مؤكداً أنه يريد العيش من عرق جبينه. (مرفق بالفيديو والصور).

تبادلت إسرائيل وإيران التهديدات بشن "حرب كبرى" تشمل عدة جبهات، قبل أن يوضح الناطق العسكري الإسرائيلي بأن الجيش ليس بصدد شن حرب على لبنان أو ضرب المنشآت النووية الإيرانية. في المقابل ما الرسائل التي أراد "حزب الله" إيصالها من خلال مناوراته الأخيرة في جنوب لبنان؟

يستيقظ مع بزوغ كل فجر ويتجّه إلى حقله بهمة ونشاط، من أجل الاهتمام به وحمايته خلال هذه الفترة ويقول: يجب أن نتكاتف يداً بيد لنحمي أرضنا التي هي مصدر رزقنا. (مرفق بالفيديو والصور).

أصبحت مكتبة أمارة التي تحتوي على 15 ألف كتاب، مقصداً لمحبّي المطالعة واللغة والعلم، كما أنّها تحوّلت لمكان للتبادل الفكري، حيث يتلاقى فيها المثقّفون والأدباء ويتبادلون آراءهم وأفكارهم. (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان المقاتل في صفوف قوات الكوماندوس حسين عزيز بالإضافة إلى الكشف عن سجل الشهيد عادل هليو الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع، وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية بمقاطعة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقيم الاتحاد الرياضي في اقليم الجزيرة بطولة الاندية للعبة ريشة الطاولة في الصالة الرياضية في مدينة عامودا، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA