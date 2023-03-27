مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 3 – 2023

تحت شعار "شعلة نوروز .. حرية وسلام"، تنظم الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا، وقفة احتجاجية تنديداً بمجزرة جندريسه وللمطالبة بإنهاء الاحتلال التركي لعفرين وكري سبي وسري كانيه وعموم الشمال السوري، وذلك أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "المسرح تعبير عن موزاييك الشعوب"، ينطلق مهرجان الشهيد يكتا هركول بدورته السادسة في يومه الأول، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، في تمام الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

"يجب تقييم حقيقتنا كشعب على صعيد خصائصنا التاريخيّة أو اليوميّة. فالطريق الذي كان يمكن تحديده له (الشعب) هو فقط طريق التحرير البطولي. وإذا كانت هناك أدنى إمكانيّة للعيش في الجبال، بين الناس وفي العديد من مجالات العمل، ستجدون فرصاً كبيرة للتطوّر"(مرفق بالصور).

شجب مواطنو الحسكة العزلة المطلقة بحق القائد عبد الله أوجلان، موضحين أن صمت منظمة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب دليل على تواطئهما مع سياسات دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

تصاعدت خلال الأيام الماضية حدة الهجمات بين مجموعات محسوبة على إيران من جهة، والقوات الأميركية العاملة في شمال وشرق سوريا من جهة أخرى وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الخطاب بين الطرفين، حيث تهدد واشنطن وتل أبيب بتوجيه ضربة لطهران، فما هي أسباب هذا التصعيد؟ وإلى أين يسير؟(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

شغل المسرح حيّزاً كبيراً وأثّر في حياة الكثير من الناس والشخصيات البارزة على مرّ التاريخ ومن مختلف الأعراق والقوميات، وقيل الكثير عن المسرح وتأثيره على المجتمع.(مرفق بالصور).

"أعطني خبزاً ومسرحاً، أعطيك شعباً مثقفاً"، هكذا قال برتولت بريخت، (Bertolt Brecht)‏ أحد أبرز الكتّاب المسرحيين في القرن العشرين، ليسلط الضوء على أهمية المسرح في تناول وحلّ مختلف القضايا المجتمعية بجميع تفرعاتها، فما هو وضع المسرح في شمال وشرق سوريا؟(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA