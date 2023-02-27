مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 2 – 2023

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو 29 شهيداَ استشهدوا في أوقات وأماكن متفرقة خلال شهري كانون الثاني وشباط، وذلك في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، في الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو بالذكرى السنوية لتحرير الناحية من مرتزقة داعش، وذلك في مبنى المركز الثقافي، في تمام الساعة الـ12:00.(مرفق بالصور والفيديو)

انتقد أهالي مدينة قامشلو إغلاق الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، لمعبر فيش خابور أمام المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة للهلال الأحمر الكردي لتوزيعها في المناطق المنكوبة؛ جراء زلزال 6 شباط(مرفق بالصور والفيديو).

قالت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، إن حكومة دمشق شددت الحصار على مقاطعة الشهباء في وقت تمر فيه المنطقة بكارثة إنسانية، وتمنع مرور المواد الإغاثية إليها إلا بعد الاستيلاء على معظمها(مرفق بالصور والفيديو).

في ظل غياب دول عدة عن تقديم مساعدات إنسانية إلى المتضررين؛ جراء الزلزال الذي ضرب سوريا، ينظم عدد من الشباب والشابات الناشطين على مواقع التواصل الافتراضي مبادرات فردية؛ لجمع المساعدات وتقديمها بعيداً عن مصالح الحكومات المشتركة(مرفق بالصور).

المرأة

اختارت أفين وسارة وزيلان ممارسة رياضة الكاراتيه، وقلن: "لقد منحتنا رياضة الكاراتيه القوّة والثقة بالنفس، فنحن لا نحتاج لأحدٍ لحمايتنا لأنّنا تعلّمنا الدفاع عن أنفسنا بمفردنا"(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تسعى إدارة الجمعيات التعاونية (الكوبراتيف) في الطبقة، من خلال إنشاء 20 بيتاً بلاستيكياً في ريف مدينة الطبقة الشرقي، أن يكون نواةً تشجيعيةً؛ لانطلاق مشاريع أخرى مشابهة تصل بالمنطقة إلى الاكتفاء الذاتي(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA