مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 10 – 2022

ينظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، وتنطلق المظاهرة من ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني في تمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو). .

يدلي مجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات ببيان مندداً باستخدام الدولة التركية الاسلحة الكيماوية ضد مناطق الدفاع المشروع ضد وقوات الكريلا، الساعة 12:00 من أمام مقره في مدينة كوباني(مرفق بالصور والفيديو)..

بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، وتحت شعار "بدماء شهدائنا غُسل السواد وبسواعد أبنائها تم البناء" يقام مهرجان "الأغنية الوطنية" الأول في مدينة الطبقة، على خشبة مسرح مركز الثقافة والفن، وذلك في الساعة 16.30(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر معرض الشهيد هركول للكتاب في دورته السادسة في يومه السادس، على التوالي (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الباحثة السياسية المصرية، ولاء عبد الله، أن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا هو دليل على الفشل الذريع لقوات الاحتلال التركي على الأرض، كما أشارت إلى أن مقاومة مقاتلي حزب العمال الكردستاني التي رسخت معادلة فريدة من نوعها تستحق الإشادة والدراسة(مرفق بالصور).

بيّن أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الرقة أن الهجمات التركية بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، فعل مشين ومنافٍ لجميع القوانين الدولية، مطالبين الرأي العام العالمي بتبني مقاومة الكريلا لأنها مقاومة من أجل الحرية والديمقراطية(مرفق بالصور والفيديو).

أدان وجيه عشيرة، وعضو مجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الشرقي، استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي في باشور (جنوب كردستان)، مؤكديْن أن استخدامها الكيماوي دليل على عجزها وضعفها في مواجهة قوات الكريلا(مرفق بالصور والفيديو).

عدّ مساعد الأمين العام في حزب سوريا المستقبل، أحمد السلطان أبو عراج، أن سيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) لن يخدم إلا القوى الإقليمية والدولية(مرفق بالصور والفيديو)

المرأة

قالت إدارية في قوى الأمن الداخلي إن المرأة تشكل جزءاً أساسياً من القوى، وأكدت أن هدفهم هو نشر الأمن والسلام ومحاربة الجهات التي تسعى للنيل من قيم المجتمع ومبادئه، في حين أشارت أن مؤتمرهم خرج بقرارات من شأنها توسيع العمل وتكثيفه(مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

بدأ الزعيم الفاشي التركي في سياسته بشأن سوريا، بدعم مجموعات المرتزقة الكبيرة والصغيرة مثل داعش وجبهة النصرة، منذ البداية، أي منذ قوله "سقطت كوباني، وها هي تسقط"، وأدى بهذا دوراً في الحرب الأهلية السورية، وقد ألحقت كوباني أكبر هزيمة بمرتزقة داعش وسبّبت فشلاً ذريعاً للسياسة الخارجية للزعيم الفاشي أردوغان، وقد اختلّ توازن داعش بعد تحرير الرقة التي كانت تعدّ آنذاك حصناً لداعش ووجهت ضربة موجعة لقيادتها المركزية. كما قضت هزيمة داعش في الباغوز على أسس داعش(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يشكو المزارعون وصيادو السمك في الريف الشرقي لدير الزور من قلة مياه نهر الفرات الذي تحسبه دولة الاحتلال التركي، وأكدوا أن انخفاض منسوب مياه النهر يهدد معيشتهم من كافة الجوانب، فيما بيّن أحد أعضاء لجنة الصحة أن نسبة المصابين بالتسمم والأمراض بلغت ما يقارب 35%من سكان الريف الشرقي(مرفق بالصور والفيديو)

العالم والشرق الأوسط

أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور العراقي، أحمد رحيم، إلى أن الحكومة العراقية وفي حال تشكيلها ستكون في مواجهة عقبات عديدة داخلية وخارجية(مرفق بالصور).

ANHA