مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 1 - 2023

تحت شعار "مواكبة التطور" تنظم شركة Rcell معرض التكنولوجيا الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا ، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل أهالي اقليم الفرات بالذكرى الثامنة لتحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش، وذلك في صالة الفرات بمدينة كوباني في تمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

في الساعة 02:50 يوم 26 كانون الثاني عام 2015، طرد مقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة، آخر مرتزق داعشي من شوارع وأحياء مدينة كوباني، عقب معارك طاحنة، استمرت 134 يوماً؛ لتبدأ المدينة نفض غبار الحرب عن نفسها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجّر أنه سيقدم شكوى للأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال التركي التي حوّلت أرضه إلى مستوطنة في مقاطعة عفرين المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

فشلت الحرب التي شنها مرتزقة "جبهة النصرة" وبعدها مرتزقة داعش في تحقيق الأهداف التركية؛ لاحتلال كوباني وضرب مشروع الإدارة الذاتية، حيث تخوض المقاطعة معركة صمود مصيرية في وجه دولة الاحتلال التركي ووحشيتها للعام العاشر على التوالي(مرفق بالصور).

استنكر أهالي قامشلو العزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية الفاشية على القائد عبد الله أوجلان، وشددوا على ضرورة خوض نضال شامل من أجل إنهاء العزلة(مرفق بالصور والفيديو).

اتفق خبراء مصريون على أن التقارب والتوافق بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد يمثل نقطة تحول في مسار الأزمة السورية، ويعجل بإنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة منذ أكثر من عقد من الزمن(مرفق بالصور).

روى جمال جعرور وهو ناج من انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود بحلب، تفاصيل الفاجعة، وقال: "كنت نائماً عندما أيقظتني زوجة ابني لتقول أن المبنى بدأ بالانهيار "(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أكدت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة (YPJ)، أن تاريخ الكرد لا يخلو من الفدائية، وقالت: "تطور نهج الفدائية بريادة المرأة، بدءاً من رندي خان، وصولاً إلى أفيستا خابور"(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تحوّل كتاب "غزو الظلام" للكاتب الكردي، بختيار علي المؤلّف عن الاحتلال التركي لمسرحيّة(مرفق بالصور والفيديو ).

ANHA