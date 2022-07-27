مخطط وكالة أنباء هاوار 27 -7- 2022

ينظم تجمع نساء زنوبيا في منطقة الجزرة بريف دير الزور الغربي وقفة احتجاجية تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو ).

يشيع أهالي إقليم الفرات جثامين شهداء إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة كوباني الواقع جنوب مدينة كوباني الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تقام مراسم استذكار لنائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الشهيد فرهاد شبلي في ذكرى اربعينيته وذلك في مزار الشهيد خبات ديرك الساعة 18.00(مرفق بالصور والفيديو).

انتقدت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم عفرين شيراز حمو موقف الدول الضامنة وخاصة روسيا حيال الهجمات المستمرة للاحتلال التركي ، وقالت: لا تبعد قواعدهم كثيراً عن مكان تنفيذ الجرائم التي تحدث أمام أعين قواتهم، وأكدت أن تركيا لن تستطيع النيل من إرادة الشعب المقاوم في الشهباء(مرفق بالصور والفيديو).

أشار أهالي قرية تل زيوان التي تعرضت لقصف الاحتلال التركي إلى أن هدف تركيا من الهجمات هو إحياء مرتزقة داعش من جديد، وتهجيرهم ، وقالوا: بمقاومتنا وصمودنا نشكل سداً منيعاً أمام جميع محاولاتها وهجماتها(مرفق بالصور والفيديو).

كشف حميد العبد عن أن الأوساط الشعبية في شمال وشرق سوريا ترفض الوجود الروسي غير المؤثر، تجاه الجرائم التركية، مبيّناً أن الشارع يشهد غلياناً شعبياً ضد الموقف الروسي(مرفق بالصور والفيديو).

وثقت وكالتنا حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، خلال الـ 72 الساعة الفائتة على الريف الشمالي الغربي لمقاطعة الحسكة، بيّنت فيها استهدافه لـ 31 قرية وتجمّع سكني ومنشأة حيوية، بالإضافة إلى محيط القاعدة الروسية، بـ 458 قذيفة صاروخية، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة 9 آخرين، بينهم امرأتان وطفلان، وعن مقتل عنصر من قوات حكومة دمشق وإصابة 3 مقاتلين آشوريين، وأضرار في منازل وممتلكات المواطنين(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر شيوخ ووجهاء عشائر منطقة الطبقة هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، وأدانوا مجزرة زاخو، مؤكدين على ضرورة تكاتف العشائر العراقية والسورية للتصدي لهجمات الاحتلال التركي وجرائمه(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر ممثل قبيلة الشرابين في سوريا، ثابت الجوهر الحكومة العراقية من استباحة الاحتلال التركي للعراق أرضاً وشعباً إن لم تتخذ موقفاً حازماً تجاه هجماته، مؤكداً أن تركيا تهدف إلى احتلال المزيد من الأراضي في العراق وسوريا؛ لإعادة العثمانية(مرفق بالصور والفيديو).

تعمل هيئة البلديات في إقليم عفرين، بالتعاون مع الأهالي، على تجهيز أكثر من 200 قبو وحفر الخنادق حول القرى وتنظيف الكهوف في ناحية شيراوا، ضمن استعدادات حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

تعرض مواطنون عراقيون ذهبوا من الموصل إلى زاخو لقضاء إجازة في منتجع بالقرب من قرية برخ، للقصف من قبل الدولة التركية. بالإضافة إلى الطفلة زهرة البالغة من العمر عاماً واحداً وبعض الأطفال الآخرين، حيث قُتل 9 أشخاص بوحشية وأصيب 23 شخصاً.

المجتمع والحياة

تشهد زراعة الذرة تطوراً ملحوظاً للعام الثاني على التوالي في شمال وشرق سوريا من حيث المساحة المزروعة وتقديم الدعم للمزارعين، بالإضافة إلى استعداد شركة التطوير الزراعي لاستقبال الإنتاج بأسعار تشجيعية.(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

بعد أن حسم الإطار التنسيقي مرشحه، تتجه الأنظار في الأوساط العراقية الآن إلى البيت الكردي. إذ بدون انتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن تشكيل الحكومة، ويستبعد باحث عراقي ذهاب الكرد إلى مجلس النواب بمرشحين "لسبب بسيط وهو خسارة مؤكدة للديمقراطية (مرفق بالصور).

ANHA