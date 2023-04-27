مخطط وكالة أنباء هاوار 27-4-2023

وزّعت حركة الطلبة الديمقراطيين 30 ألف كتاباً للقائد عبد الله أوجلان وحركة التحرّر الكردستانيّة، على المدارس والجامعات في إقليم الجزيرة، عبر المعارض والمكتبات الجوّالة، وستُطلق الفعاليات ذاتها في كلّ من كوباني والرقة أيضاً. (مرفق بالصور والفيديو).

استشهد 7 أطفال في شمال وشرق سوريا، وأصيب 4 آخرون، في غضون 4 أشهر، جراء هجمات دولة الاحتلال التركي وحصار حكومة دمشق. (مرفق بالصور والفيديو).

باشر مزارعو الخضروات وأهالي الأرياف في شمال وشرق سوريا، غرس شتل الخضروات. (مرفق بالصور والفيديو).

طوّر الشاب حسن المحمد نفسه في مجال الرسم، بعد الإعاقة التي أصيب بها إثر حادث سير، ما جعله رساماً محترفاً في الكاريكاتير وشخصيات الإنمي. .(مرفق بالصور والفيديو).

رأى كتّاب ومحللون سياسيون أن تصريحات وزير خارجية تركيا مولود تشاويش أوغلو جاءت نتيجة الضعف السياسي والعسكري في سوريا والعراق التي استغلتها أنقرة لاحتلال مساحات شاسعة من شمالي البلدين، تحت ذرائع واهية لاستكمال تحقيق الميثاق الملي، ولفتوا إلى أن تركيا لن تستطيع الاستمرار بهذا النهج إذا كانت هناك قوة حقيقية لمواجهة هذه الاعتداءات.

جاء اعتقال السلطات التونسية لزعيم حركة النهضة التابعة للإخوان المسلمين راشد الغنوشي ليمثل نقطة جديدة في المعركة التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد نظام ما بعد 2011 الذي سيطر عليه الإخوان. فهل يكون اعتقال الغنوشي بداية النهاية لتنظيم الإخوان في تونس؟

اعتبر الباحث والخبير في الشؤون السياسية، وسام جواد، أن المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية خطوة في الاتجاه الصحيح، كما طالب باعتماد لغة الحوار البنّاء من أجل الوصول إلى حل يضمن تجاوز الأزمة.

دعا أبناء الشعب الكردي في شمال وشرق سوريا، الشعب الكردي في باكور (شمال كردستان) والديمقراطيين في تركيا للإدلاء بأصواتهم لصالح حزب الخضر اليساري. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الشخصية الوطنية عطو محو أن القضية الكردية وباقي القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط باتت بحاجة للحل ومفاتيحه بيد القائد عبد الله أوجلان، وشدد على ضرورة تصعيد النضال لرفع العزلة المفروضة عليه. (مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة الذكرى السنوية الـ 125 للصحافة الكردية، ينظم اتحاد الإعلام الحر حفلة توزيع جوائز الشهيد مظلوم باكوك للكدح وجوائز مسابقة الشهيد عصام عبدالله، وذلك في مطعم ميرلاند في مدينة قامشلة، الساعة 19:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي وجهاء عفرين والشهباء والأهالي المهجرين ببيان للإعلان عن تأييدهم لمبادرة حل الأزمة السورية التي طرحتها الإدارة الذاتية، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA