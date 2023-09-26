مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 9 - 2023

أكد ذوو الشهداء في مدينة حلب أن الحركة التي عجزت القوى الكبرى عن تصفيتها، لن تنال منها الخيانة، وأن الخيانة ناتجة عن العجز في المساهمة في حل القضية الكردية، ومصيرها الفشل.

يفرض المكتب السري التابع لأسماء الأسد زوجة بشار الأسد، ضرائباً جديدةً على تجار مدينة حلب، يبدأ سقفها من عتبة الملايين لتصل إلى المليار ليرة، تتزامن مع ضرائب أخرى لوزارة المالية التابعة لحكومة دمشق.

من الواضح أنّ لدى السعوديّة رغبة في إغلاق الملفّ اليمني، في مرحلة، يبدو التركيز فيها لدى الرياض على "رؤية 2030" التي تشمل بناء مدينة "نيوم" المطلة على البحر الأحمر. لكن إلى ماذا ستؤول إليه التطورات؟

تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان .. وللمطالبة بكسر العزلة، ومعرفة الوضع الصحي للقائد تنصب المبادرة الشعبية في إقليم الجزيرة خيمة مركزية لمدينة الحسكة وبلداتها في ساحة شهداء السريان بحي الناصرة بمدينة الحسكة الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم المجلس الاجتماعي الأرمني مراسم استذكار شهيدة الأرمنيه انوش ابيتيان وذلك في مقرهم في مدينة الحسكة، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس مقاطعة عفرين والشهباء ببيان حول انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين، وذلك في مخيم برخدان في ناحية فافين التابعة لمقاطعة الشهباء، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب تظاهرة للتنديد باستمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تنطلق من أمام قاعة 8 آذار للاجتماعات والواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم المؤسسة الدينية في مدينة حلب احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف وذلك في جامع الشيخ مقصود الكبير والواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، الساعة 20:00. (مرفق بالفيديو والصور).