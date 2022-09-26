مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 9 - 2022

ينظم مؤتمر ستار تظاهرة تنديداً بمقتل الشابة جينا أميني، انطلاقاً من دوار أوصمان صبري بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في منبج وريفها كونفرانسه الثالث، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أشار أهالي مدينة قامشلو، إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) يسعى لتحقيق مخططات دولة الاحتلال التركي لافتعال اقتتال داخلي، مطالبين الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن الخيانة بحق أبناء شعبه. (مرفق بالصور والفيديو)

شددت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه مخيم الهول الذي يأوي عشرات الآلاف من أسر مرتزقة داعش، محذرة من أن مخيم الهول يشكل أرضية خصبة لعودة داعش. (مرفق بالصور والفيديو)

لفت حكمت حبيب أنه كان من الأجدى بحكومة دمشق التي تدّعي الوطنية أن تعلن النفير العام من أجل تحرير الأراضي المحتلة، وعن التقارب الحاصل خاطب حبيب دمشق قائلاً: "مثل هذه الحالات والحركات تسيء إلى الحالة الوطنية السورية".(مرفق بالصور والفيديو)

ندد خبراء وحقوقيون عرب وأرمن بإعلان السلطات التركية حرمان القائد عبد الله أوجلان من قانون "الحق في الأمل" الذي يتيح إطلاق سراح الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، وأكدوا أن تركيا تواصل انتهاك القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في تعاملها مع القائد أوجلان وسط صمت يصل لدرجة التواطؤ من قبل المجتمع الدولي.

تقرير

يطرح القائد عبدالله أوجلان خيارين اثنين أمام الدولة القومية الإيرانية لحل قضاياها العالقة، ويبين أن الحداثة الرأسمالية وأنظمة الدول القومية أمست غير قادرة على إعادة طرح نظامها، لذلك إذا أرادت الحل فعليها الانقطاع الجذري عن النظام القائم والحل يكمن في العصرانية الديمقراطية الذي لا ملاذ منه.

العالم

رسمياً، أعلنت حركة حماس في بيان لها عودة العلاقات مع حكومة دمشق، لكن الأخيرة، لم تبدي بوادر ترحيب، إذ شن إعلامها موجة من الهجوم على حركة حماس، مُصدراً ملامح الهوية الجديدة التي ستحكم شكل العلاقة بين حركة حماس ودمشق.

المجتمع والحياة

مع اعتدال درجات الحرارة، بدأ مزارعو ناحية عامودا التي تتميز بساتينها بإنتاجها الوفير من الخضراوات، بزراعة الخضروات الخريفية والشتوية المتنوعة، وذلك في مسعى منهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، في ظل تعرض المنطقة لحصار خانق.

ANHA