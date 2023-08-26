مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 8 - 2023

أكد كل من رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل، والعضوة بلجنة المرأة بريف دير الزور الشرقي، أن فكر القائد عبدالله أوجلان سينتشر بالرغم من العزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي، وأن هذا الفكر أداة حيوية لحل القضايا وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع المحتل التركي، خيانة للكرد، وطالبوه بأن يكون يداً واحدة مع الكرد وليس العدو. (مرفق بالصور والفيديو).

بجهود حثيثة وعمل متواصل تستمر وحدة مياه الطبقة في العمل على استبدال المضخات العامودية التي خرجت من الخدمة بأخرى أفقية في محطة عايد؛ لإيصال مياه الشرب للأهالي من جديد، بعد الانقطاع جراء انخفاض مستوى مياه نهر الفرات التي تحبسه تركيا عن الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

تشهد الحدائق العامة في مدينة كوباني إقبالاً من قبل الاهالي، الذين يتخذون منها متنفساً لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يدرك السوريون أن استمرار قطع دولة الاحتلال التركي مياه الشرب عن الحسكة، وحبس مياه الفرات، غايته تهجير أهالي المنطقة وكسر إرادتهم، ويطالبون القوى الدولية بالتدخل وعدم التزام الصمت والضغط على تركيا. (مرفق بالصور والفيديو).

مع ترديد الأغاني الكردية التراثية وحديثها عن ذكريات الزمن الغابر، والأشياء التي تعتبر منسية في وقتنا الحاضر، تحيك الصوف منذ 56 عاماً، تصنع الأعمال اليدوية متأثرة بالحضارات القديمة من خلال أعمالها التي تحاكي البساطة. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار محاضرة تحت عنوان لا لقتل المرأة وذلك في قاعة مجلس سوريا الديمقراطي في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية عامودا، جثمان عضو فضائيّة Jin TV، نجم الدين فيصل، الذي استشهد إثر هجومٍ للاحتلال التركي في الـ23 آب الجاري، وذلك إلى مزار الشهيد إسماعيل في الناحية، الساعة الـ17:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA