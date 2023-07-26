مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 7 - 2023

أكد ناجٍ من المجزرة التي وقعت في 27 تموز عام 2016 في مدينة قامشلو وراح ضحيتها 62 مواطناً ومواطنة وطفلاً، أن المجازر والهجمات المستمرة إلى اليوم عبر دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، لن تثنيهم عن المقاومة(مرفق بالصور والفيديو).

"الله أكبر"، تتعالى أصوات التكبيرات من مسجد قرية تل حاصل، يليه نداء آخر من المسجد ذاته "الأكراد الكفرة نساؤكم وأولادكم وأموالكم حلال لنا"، هكذا بدأت المجزرة في القرية وفي بلدة تل عران الملاصقة لها بمشاركة مجموعات مرتزقة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني(مرفق بالصور).

أوضح إبراهيم شيخو، أن مقاطعة عفرين غير مؤهلة للسكن بسبب جرائم دولة الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الأهالي فيها(مرفق بالصور والفيديو).

تتواصل بلديات الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا مع الأهالي بشكل مباشر من خلال اجتماعات عامة للاستماع إلى انتقادات وآراء ومقترحات الأهالي(مرفق بالصور والفيديو).

انتهت منذ أيام القمة الخليجية الآسيوية الأولي من نوعها التي استضافتها مدينة جدة السعودية وجمعت بين الدول الست الخليجية مع دول ستان الخمس، الأمر الذي اعتبره مراقبون استكمالاً لمحاولات السعودية لمدّ نفوذها في مختلف مناطق العالم وتقديم نفسها كقائد جديد للشرق الأوسط(مرفق بالصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية مراسم تشييع غيابية للشهيد المقاتل في صفوف قوات الدفاع الشعبي مسعود جلال عثمان وذلك في الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد المقاتل من قوات الدفاع الذاتي محمد الإبراهيم وذلك في خيمة العزاء التي نصبت أمام منزل ذويه في حي الخليج بالمدينة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تقيم لجنة الشباب و الرياضة بمجلس ناحية تل تمر وبالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية السورية بطولة كرة قدم في ملعب تل نصري باسم الشهيد باران الموا، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA