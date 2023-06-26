مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 6 - 2023

أكد الكاتب المصري بهجت العبيدي، أن الدولة التركية تذهب بعيدا بانتهاك كافة المواثيق الدولية من خلال الممارسات التي ترتكبها بحق القائد أوجلان، مشيرا إلى أن التواطؤ مع هذه الممارسات سيبقى نقطة عار في جبين المجتمع الدولي.

أوضحت نساء في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، أن دولة الاحتلال التركي تستهدف النساء الرياديات اللواتي لعبن دوراً بارزاً في ثورة روج آفا، في مسعى منها للنيل من ثورة المرأة، مؤكدات بالسير على خطى الشهيدات والشهداء ومساندة القوات العسكرية. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد عضو منظمة حقوق الإنسان عفرين -سوريا أن سماسرة من المستوطنين يجبرون من بقي من الأهالي في عفرين المحتلة على بيع أراضيهم؛ تمهيداً لبناء المستوطنات عليها بهدف تغيير ديمغرافية المنطقة، التي وصل عددها إلى أكثر من 25 مستوطنة، تركزت على سفوح جبال ليلون وفي سهل جندريسة على أراضي المهجرين. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن مخرجات اجتماعات أستانا لم ولن تصبّ في مصلحة الشعب السوري، وأكد أن نجاح الإدارة الذاتية على مختلف الصعد، وفي مقدمتها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحمايتها من الاحتلال، ومبادرتها وقرارها الأخير حول محاكمة مرتزقة داعش يقضُّ مضجع دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

شهدت روسيا، بوادر صراع بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر العسكرية التي كانت تدافع عن المصالح الروسية خارج البلاد، وعلى الرغم من أن هذا الصراع لم يستمر أكثر من يوم واحد، إلا أن له أهمية كبرى. فما أسباب ومآلات ذلك؟

تشهد أسواق الماشية في شمال وشرق سوريا إقبالاً كبيراً على شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. (مرفق بالفيديو والصور).

يزداد الواقع المعيشي سوءا في مناطق حكومة دمشق على خلفية تدني رواتب الموظفين وارتفاع مستوى البطالة، ما أدى ذلك لازدياد معدلات الجريمة وانتشار شبكات السرقة والدعارة فيها. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA