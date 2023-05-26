مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 5 - 2023

شدد شبيبة شمال وشرق سوريا على ضرورة التعمق أكثر في فكر القائد عبد الله أوجلان، الذي هم أحياء به، وأكدوا على ضرورة أن يتواجد الشبيبة في كافة الميادين من أجل حرية القائد جسدياً(مرفق بالصور والفيديو).

هناك الكثير من القصص التي جسدت ملاحم بطولية من الفداء والمقاومة في وطن العز والشرف، ومن بينها قصة الشهيد باران، الذي فضل الوطن على أبنائه. لطالما كان يقول ويقسم بانه ابن الثورة وان ابناء الثورة لا يريدون "مالاً وبنوناً" وانما مطلبهم الوحيد الحرية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد حقوقيون أن الحكومة العراقية بحصارها لمخيم مخمور، تخرق الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عام 1951 وبروتوكولاتها في عام 1967، والتي تنص وتؤكد على حقوق وحماية اللاجئين(مرفق بالصور والفيديو).

نظمت هيئة الثقافة والفن في شمال وشرق سوريا وعلى مدار 6 أيام متتالية، ملتقى روج آفا للفن التشكيلي، بمشاركة 20 فناناً وفنانة، وأكد القائمون على الملتقى أن مستوى المشاركين كان أعلى وأفضل من الملتقيات السابقة(مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد باحث في الشؤون التركية أن المعركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية ستكون صعبة بشكل كبير، وقال: "أتوقع أن تحصد المعارضة أصوات جديدة ويتم تقليص الفارق مع أردوغان وقد تحدث المفاجأة بحسم كليتشدار أوغلو للمعركة"(مرفق بالصور).

تنتقل إذاعة الشهباء FM في مدينة حلب، في الأول من حزيران القادم من بثها التجريبي إلى بثها الرسمي، بنشرة أخبار وبرامج متنوعة)مرفق بالصور والفيديو).

يقيم اتحاد المثقفين في اقليم الجزيرة مؤتمره الخامس تحت عنوان "المجتمع المثقف كفيل بالحفاظ على المكتسبات" في مدرج جامعة روج آفا، بمدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

بمبادرة من مكتب العلاقات لقوات سوريا الديمقراطية في إقليم الجزيرة وشيوخ عشائرالمنطقة، تعقد جلسة صلح بين عشيرتي السياد النعيم والحيال، في مدينة الحسكة، وذلك الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA