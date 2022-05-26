مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 5 -2022

يشارك أهالي كوباني في تظاهرة جماهيرية للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان وهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع. الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تختتم فعالية خيمة "النصر" في مدينة كوباني التي تنظمها الحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات. (مرفق بالفيديو والصور).

يقول رئيس منظمة كرد بلا حدود أنه على الكرد والعرب التحرك عاجلاً لإفشال مشروع تركيا الاستيطاني في المناطق المحتلة، بينما يحذر إبراهيم شيخو من تكرار تجربة لواء اسكندرون.

أكد مواطنون من المكونين الكردي والعربي أن التهديدات الأخيرة للدولة التركية المحتلة ليست جديدة ، وأضافوا أن الدولة التركية معروفة تاريخيًا كدولة متعطشة للدماء. في المنطقة تعيش كل المكونات كأنها مكون واحد ، ولا يمكن لأي قوة تفكيك هذا المكون : بالدفاع الذاتي سنكون قادرين على إفشال مخططات الأعداء. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

أكد الباحث والمتخصص الجيو سياسي الأميركي، الدكتور ثورو ريدكرو، أن أردوغان يستخدم التحريف التاريخي لتطبيق العثمانية الجديدة، وأشار إلى أن تركيا في عهد أردوغان لديها سياسة هي الأكثر عدائية تجاه العالم ونشرت الموت والدمار، ونوّه إلى أن "العثمانية الجديدة" أعطت لأردوغان التبرير الفلسفي لمهاجمة الكرد ومختلف العرقيات والمكونات غير الخاضعة له.

المرأة

يركز القائد أوجلان على أهمية تجيّش المرأة ليس من الناحية العسكرية فحسب، بل من خلال تشكيل تنظيم خاص بها، ومن أجل تحقيق ذلك دعت عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا النساء إلى تعزيز دورهن في الساحة السياسية والسعي لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

الثقافة والفن

تنظم هيئة الثقافة في إقليم الفرات بالتنسيق مع دار آفا للطباعة والنشر مهرجان "كوباني الأدبي" والذي تنطلق فعالياته في الـ 17 من حزيران/ يونيو المقبل. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

بعد فشلها في احتواء الأزمة السياسية والاقتصادية القائمة في البلاد وتعرضها لموجة لاذعة من الانتقادات، لجأت حكومة دمشق إلى تضييق الخناق على المواطنين من خلال تشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية ضمن قانون "مكافحة الجرائم المعلوماتية"، إذ بين كاتب وصحفي سوري، أن الهدف منه "ممارسة القمع وتثبيت الحكم وتجريم وتحريم الانتقاد".

تحليل

يكاد الجميع يوافق على هجمات الدولة التركية الفاشية وتتم هجمات الابادة هذه على أساس الموافقة الجماعية. تستهدف جغرافية كردستان بالكامل في هجمات متفرقة.

ANHA