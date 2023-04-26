مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 4 - 2023

أشاد كتّاب ومحللون مصريون بالمبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لحل الأزمة السورية المتفاقمة، واعتبروا أنها تمثل أهم مفاتيح الحل السياسي للأزمة التي أحرقت الأخضر واليابس، ودعوا دمشق للتفاعل بإيجابية مع المبادرة والتعامل بواقعية ووطنية لإنقاذ ما تبقى من سوريا(مرفق بالصور).

شجب أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا أن الكرد باقون وسيناضلون حتى الرمق الأخير من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

وزّعت حركة الطلبة الديمقراطيين على المدارس والجامعات في إقليم الجزيرة وعبر المعارض والمكتبات الجوّالة 30 ألف كتاباً للقائد عبد الله أوجلان وحركة التحرّر الكردستانيّة. وستُطلق الفعاليات ذاتها في كلّ من كوباني والرقة أيضاً(مرفق بالصور والفيديو).

ضمن نهج الإبادة السياسية الذي تتبعه سلطات الدولة التركية بحق الكرد وبشكل خاص السياسيين والصحفيين، تم اعتقال قرابة 150 شخصاً في شمال كردستان، ويقول مراقبون إن السلطات دأبت على اعتقال الصحفيين لكشفهم حقائق يتكتم عليها نظام أردوغان(مرفق بالصور).

يستعد ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا لتنظيم فعالية "الاسبوع الأدبي" في مدينة كوباني، وذلك في الأيام القليلة المقبلة(مرفق بالصور والفيديو).

يسعى الأهالي في دير الزور للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، عبر الاعتماد على الزراعة ـ موسمية وباكورية ـ تتضح صورتها في تخصيص كل أسرة لمساحة من الأرض إلى جانب المنزل لزراعتها(مرفق بالصور والفيديو)

يعقد الاجتماع السنوي لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الجزيرة في مركز محمد شيخو ، الساعة 10.00(مرفق بالفيديو والصور).

تصدر حركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام، بصدد هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك في ساحة الشهيد عكيد، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تقام في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني مراسم تشييع جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، صبري عبد الله (مظلوم دوغان) وذلك في الساعة ١٢:٠٠(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA