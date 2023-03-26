مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 3 – 2023

ينظم مهجرو ناحية جندريسه في مقاطعة الشهباء، وقفة احتجاجية في ناحية فافين، تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التركي بحق 4 مواطنين في الناحية المحتلة عشية يوم نوروز، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تقيم فرقة المسرح، احتفاليتيها السنوية، بمناسبة اليوم العالمي للمسرح، وذلك في مركزه التأهيل المسرحي بمدينة قامشلو، الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).

تُعرَف الفترة الممتدة بين 21 و28 آذار، بأسبوع المقاومة والبطولة، نسبة لمقاومة مظلوم دوغان وبطولة معصوم قورقماز، المقاومة والبطولة اللتان أسستا لنضال ما زال مستمراً حتى يومنا الراهن(مرفق بالصور).

كشفت غرفة عمليات سد الفرات عن وجود استنزاف غير مسبوق لمخزون بحيرة سد الفرات، وأكدت خسارة بحيرة السد 2 مليار متر مكعب من مخزونها الطبيعي، جراء استمرار حبس تركيا مياه نهر الفرات، ما ينذر بكارثة إنسانية تهدد حياة 7 ملايين نسمة(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

قالت مصادر مطلعة إن اتفاق سوريا والسعودية على معاودة فتح سفارتيهما لا يعني إزالة عقبة الخلافات للوصول إلى تطبيع العلاقات أو تطويرها، فيما قرر النواب المستقلون في البرلمان العراقي تصعيد خطواتهم المعترضة على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية، في ظل إصرار الأغلبية النيابية على تمرير المشروع(مرفق بالصور).

ANHA