مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 2 – 2023

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي مراسم غيابية للمقاتل في قوات دفاع الشعبي سيبان ريبر الذي استشهد في مناطق الدفاع المشروع وذلك في الخيمة المنصوبة أمام المجمع التربوي الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد جمعية الجدائل الخضراء، ورشة تدريب للجان البيئة لبلديات الريف في مقاطعة قامشلو، وذلك في الساعة الـ 10:00 ، في مركز اتحاد مثقفي روج افا كردستاني HRRK، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب البارتي الديمقراطي الكردستاني_ سوريا مراسم استذكار في الذكرى السنوية الأولى لرحيل سكرتير الحزب عبد الكريم سكو رئيس الحزب ، وذلك في صالة جمعية جيان، في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

لم تتوقف أفران حيّي الشيخ مقصود والأشرفية عن العمل على الرغم من تضرر هياكل بنائها الخارجي؛ جراء الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أدت الكومينات دوراً بارزاً في حملة "معاً لأجل الإنسانية" التي أطلقتها الإدارة الذاتية في الـ 9 من شباط الجاري وأعلنت انتهائها في الـ 21 من الشهر ذاته(مرفق بالصور والفيديو).

أكد السياسي بكر حج عيسى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة، أتاح لدولة الاحتلال التركي فرصة جديدة؛ لإكمال مخططها الاستيطاني، محذراً أبناء المناطق المتضررة من المخططات التي تحاك ضدهم(مرفق بالصور والفيديو).

قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لشمال وشرق سوريا، إن الإدارة الذاتية لم تستثنِ أحداً من المساعدات، فيما عرقلت حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي وصول هذه المساعدات، وحذرت من وقوع كارثة إنسانية في حال استمر الحصار على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية(مرف بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

أقرت إسرائيل ضمناً بأنها قصفت مقرات إيرانية في العاصمة السورية، دمشق؛ رداً على قصف ناقلة نفط في مياه الخليج، في حين وقعت قوى معارضة للاتفاق الإطاري في السودان إعلاناً سياسياً مشتركاً؛ يطالب بحكم البلاد بـ "نظام لامركزي يفصل الدين عن الدولة"(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تعمل بلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية على إصلاح البنية التحتية، من خطوط المياه المتضررة ومجاري الصرف الصحي يدوياً وبمعدات قديمة، بهدف تجنيب الأهالي مخاطر حدوث انهيارات في المباني التي تتسرب المياه إلى أساساتها(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA