مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 12 - 2022

يتوافد أهالي مقاطعة قامشلو الى خيم العزاء لشهداء مجزرة باريس الثانية في يومها الثاني والأخير وذلك في مدينة قامشلو ونواحي ديرك وعامودا وجل آغا، الساعة ، وفي السياق يتوافد أهالي مدينة الحسكة إلى الخيمة المنصوبة في حديقة القراءة في حي الناصرة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

بدعوة من مؤتمر ستار تنظم وقفة احتجاجية بمشاركة ناشطات ومناضلات وكاتبات ومثقفات وعاملات في كافة المجالات في شمال وشرق سوريا، وذلك لمساندة انتفاضة روجهلات وإيران (ثورة الجدائل)، وذلك في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تستذكر حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في اقليم الفرات 6 شهداء من الشبيبة ، استشهدوا في العام الماضي نتيجة استهدافهم بطائرة مسيرة تركية ، وذلك في اجتماع يعقد في قاعة السينما بمدينة كوباني، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها ببيان تنديداً بمجزرة باريس الثانية وذلك في أمام مركز المجلس وسط المدينة، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعتقد سياسيون في شمال وشرق سوريا أن التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي لن يكون سهلاً في ظل الشروط التي فرضتها دمشق على الأخيرة، ورأوا أن الأزمة السورية يمكن حلها عبر حوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق(مرفق بالصور والفيديو).

دعا نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي المحتلة هزاع محمد أبناء العشائر في المناطق المحتلة م إلى الانتفاض في وجه المحتل التركي ومرتزقته(مرفق بالصور والفيديو).

يلوح نفاد مادة الطحين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في الأفق، حيث أعلن مجلس الاقتصاد المشرف على الأفران البدء باستهلاك المخزون الاحتياطي(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

فتح وقف المرأة الحرّة في سوريا خلال العام الحالي دورات تدريبيّة لـ 5 آلاف و404 شخصاً، كما أجرى معايناتٍ ومعالجات طبيّة لـ 6 آلاف و521 مريضاً(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

صدر في شمال وشرق سوريا خلال هذا العام 10 أفلام، مسلسل واحد، 3 أفلام قصيرة، 15 برنامجاً 10 أغان وكليبات، وعُرِضت 13 مسرحيّة وأُقيمت 4 مهرجانات و9 معارض للفن التشكيلي، 9 أمسيات وفعاليات فنيّة ومسابقتين فنيتين(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

في تطور مفاجئ، أعلنت القاهرة ترسيم الحدود البحرية مع طرابلس الليبية بشكل منفرد في قرار اعتبره مراقبون تعبيراً عن حجم الخلافات بين البلدين خاصة في ظل بقاء حكومة ما يعرف بالوحدة الوطنية الليبية التي تعتبرها مصر غير شرعية، فما هي دلالات هذه الخطوة وتوقيتها؟(مرفق بالصور).

ANHA