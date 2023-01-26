مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 1 - 2023

ينظم مركز باقي خدو للثقافة والفن في كوباني، معرضا للفن التشكيلي في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

بمناسبة ذكرى تحرير مدينة كوباني يشعل اهالي مقاطعة كوباني الشموع فوق اضرح الشهداء في مزار الشهيدة دجلة جنوبي مركز مدينة كوباني الساعة 17:30 (مرفق بالفيديو والصور).

يعرض تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج سنفزيون بمناسبة ذكرى تحرير مدينة كوباني وذلك في قاعة المركز الثقافي في المدينة ،الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينتقل عمل بلديات الشعب التي تتقدّم في شمال وشرق سوريا كجزءٍ أساسيّ من النظام الديمقراطي، إلى مستوى جديد برأي المرأة وفكرها. (مرفق بالفيديو والصور).

قال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الفرات، محمد شاهين، إن إيمان الشعب بقضيته؛ صنع الانتصار في مقاومة كوباني، داعياً شعب شمال وشرق سوريا، للاتحاد بروح مقاومة كوباني ومواجهة الدول والأنظمة التي تهدد مكتسبات ومنجزات الثورة. (مرفق بالفيديو والصور).

يشارك أهالي مقاطعة قامشلو في حملة جمع التواقيع التي انطلقت عبر تشكيل لجان ضمن الكومينات، لإنهاء العزلة المشددة عن القائد أوجلان، بإصرار ودافع كبيرين لجمع أكبر عدد من التواقيع وتحقيق أهداف الحملة في أقرب وقت. (مرفق بالفيديو والصور).

اقترح ناشط حقوقي نقل المصابين بالأسلحة الكيماوية من قوات الدفاع الشعبي إلى أوروبا وعرضهم على نشطاء ومشافي أوروبية ذات مصداقية كوسيلة لإثبات جرائم الدولة التركية ضد الكريلا. (مرفق بالفيديو والصور).

عبر عضو الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية محمد حسن علي عن رفضهم لأي اتفاق يستهدف الشعب السوري، وكشف عن مساعي يقوم بها المجلس في على صعد متعددة لإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA