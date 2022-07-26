مخطط وكالة أنباء هاوار 26 -7- 2022

يعقد اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا ندوة حورية تحت عنوان "الحرية في الحياة والانتصار في الحرب"، وذلك في صالة مركز سردم الثقافي بمدينة الحسكة، بتمام الساعة الـ.00 .9 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد قيادة المجلس العسكري في إقليم الجزيرة اجتماعاً موسعاً مع وجهاء وشيوخ عشائر مدينة الحسكة لمناقشة الأوضاع الأخيرة التي تمر بها شمال وشرق سوريا، بتمام الساعة الـ.9.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ديرك 90 شهيداً من شهداء شهري حزيران وتموز واللذين استشهدوا في سنوات وأماكن متفرقة من النضال، وذلك خلال مراسم تقام في مركز دجلة للثقافة والفن، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشارك أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا في مراسم تشييع جثمان مقاتل من قوات سوريا الديمقراطية، لمثواه الأخير في مزار الشهيد دجوار بتمام الساعة الـ 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستنفر الطواقم الطبية في مشفى آفرين والهلال الأحمر الكردي إمكانياتها للاستجابة لحالة الطوارئ المعلنة في شمال وشرق سوريا استعداداً لمجابهة هجوم تركي محتمل، وتأتي الاستعدادات وسط حصار حكومي شديد يشمل القطاع الطبي أيضاً(مرفق بالصور والفيديو).

طالب الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا، وانتقد تهاون المجتمع الدولي مع الدولة التركية المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

وصف الكاتب والسياسي السوري، محمد عيسى، ثورة 19 تموز بالمولود الجديد، وأن تجربة الإدارة الذاتية المستلهمة مبادئها من الفلسفة الأوجلانية أحدثت ضجة حقيقية، ودخلت أذهان الشعوب كفكرة واقعية تزداد الثقة بها يوماً بعد يوم (مرفق بالصور والفيديو).

فعلت الكومينات في مدينة قامشلو لجان خاصة بالحماية والخدمات والصحة ، وفق حالة الطوارئ ضمن إطار حرب الشعب الثورية، وأكد أعضاء اللجان والرؤساء المشتركة للكومينات، إنهم وفروا المياه والمأوى، وسكان الأحياء يجهزون أنفسهم وفق الحالة(مرفق بالصور والفيديو).

طالب محللون وأكاديميون وصحفيون عراقيون بألا تمر المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي في زاخو مرور الكرام، مشيرين إلى أنها جريمة لا تغتفر، كما انتقدوا موقف كل من حكومة بغداد وهولير تجاه هذه الانتهاكات والجرائم.(مرفق بالصور والفيديو).

مخاوفٌ تتجدد مع حلول الذكرى السنوية السادسة لمجزرة قامشلو التي ارتكبها مرتزقة داعش، بالتزامن مع التهديدات التركية بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا من ارتكابها مجازر أبشع، ويؤكد حكمت حبيب في هذا السياق أن هذه الهجمات كانت ومازالت تهدف إلى إبادة شعوب المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

شددت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العيسى، على أن مسؤولية حماية شمال وشرق سوريا تقع على عاتق كافة المكونات، وللنساء دور كبير فيها، مؤكدة وقوفهن إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وحمل السلاح إن استدعى الأمر في مواجهة أي تهديد أو هجوم محتمل قد يطال المنطقة.

قالت عضوات اللجنة التحضيرية لملتقى ثورة المرأة اللواتي نظمن هذا الملتقى بهدف حماية ثورة المرأة وتقييم المكتسبات، وتحديد الدور الريادي للمرأة في الثورة، "إن مشاركة النساء من الشرق الأوسط والنساء الأمميات إنجاز للثورة".

ANHA