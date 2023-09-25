مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 9 - 2023

قال قيادي ميداني في مجلس تل تمر العسكري، إن قواتهم أحبطت هجمات مرتزقة الاحتلال التركي التي شنت منذ بداية الشهر الجاري، وأن قواتهم باتت متمرسة على كيفية الحماية من القصف الجوي، وردع الهجمات بطرق جديدة ومتطورة. (مرفق بالفيديو والصور).

بدل ما يكحلها عماها، قبل 6 سنوات أجرى الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) استفتاء، وبدلاً من تحقيق المكتسبات للكرد والمحافظة على ما هو موجود، وضعها في مهب الريح بطرفة عين، هدم ما تم إنجازه بالدم خلال سنوات في غضون ساعات، فقد الكرد ما فوق الأرض وما في باطنها، وهذا ما وضع مكتسبات في باقي أجزاء كردستان حتى على المحك.

تحدثت مشاركات ومشاركون في دورة تدريبية مُعرّفة بما يحتويه جنولوجيا، عن تجربتهم ودعوتهم لكافة الأفراد بالانضمام إلى هذه الدورات. (مرفق بالفيديو والصور).

أراد فيصل إضفاء رونق لمنزله لكن بطريقته الخاصة والبسيطة وبأعمال خشبية من صنع يديه. (مرفق بالفيديو والصور).

جددت تصريحات ولي العهد السعودي عن قرب التطبيع الرسمي بين المملكة وإسرائيل، الحديث عن تأثيرات ذلك التطبيع على قضايا المنطقة، وفي القلب منها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فهل تتأثر بذلك الأوضاع في فلسطين والمنطقة بشكل عام؟

يشيع أهالي مدينة الحسكة المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الشهيد محمود حسن حمادة إلى مزار الشهيد دجوار في الحسكة، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور)