مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 9 - 2022

يخرج أهالي ناحية كركي لكي في مظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تفتتح إدارة أكاديمية الشهيد بشير للتكنولوجيا، مبنى الأكاديمية، في شارع الوحدة بمدينة قامشلو، الساعة الـ10:00( مرفق بالصور والفيديو)

يحتج اهالي ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا، على اقدام الدولة الايرانية على قتل مهسا أميني، الساعة 10.00.(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي مخيم واشو كاني بمدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، في مظاهرة منددة بمقتل مهسا اميني، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج اهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، في وقفة احتجاجية على مقتل مهسا أميني، الساعة 10.00 . (مرفق بالصور والفيديو(

أشاد الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر بمقاومة الأهالي بالرغم من الهجمات التركية المتواصلة على المنطقة والتي تتسبب بحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية في مقدمتها المياه والكهرباء. ( مرفق بالصور والفيديو)

زرع في ريف مدينة منبج 1080 هكتاراً من الأرض الزراعية بالذرة الصفراء هذا العام، في حين يعتبر انخفاض مياه نهر الفرات المشكلة الأكبر التي تواجه المزارعين، وسط دعم تقدمه لجنة الزراعة. ( مرفق بالصور والفيديو)

تعمل هيئة بلديات الشعب لإقليم عفرين بشكل مكثف، على تعقيم مياه الشرب في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا، للحد من انتشار الأمراض في المنطقة. ( مرفق بالصور والفيديو)

أوضحت أمهات الكريلا في حي الشيخ مقصود وشبيبة إقليم الجزيرة أنه ليست هناك قوة قادرة على هزيمتهم، لا الخيانة ولا أي وسيلة أخرى، مؤكدين السير على درب الكريلا وفكر وفلسفة القائد أوجلان، ومشددين أنه كلما ارتقى مقاتل أو مقاتلة لمرتبة الشهادة، تزداد وتيرة المقاومة والكفاح لديهم. ( مرفق بالصور والفيديو)

أكد الإداري في أكاديمية المجتمع الديمقراطي، موسى خليل، أن حرية القائد أوجلان الجسدية ستكون ضربة مميتة للأنظمة الحاكمة، لذا تسعى من خلال فرض وتشديد "العقوبات الانضباطية" عليه إلى النيل من حرية شعب بأسره في شخصه، مؤكداً أنه "آن الأوان لحرية القائد الجسدية".( مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

تتواصل معضلة عوائل مرتزقة داعش الأجانب في مخيم الهول دون حل، وفي وقت تسعى قوات سوريا الديمقراطية لتفادي خروج الأوضاع عن السيطرة عبر حملات أمنية تنفذها بالمخيم تستمر القوى الدولية بالتهرب من مسؤوليتها والمماطلة بالوصول إلى حل مناسب، إذ حذر خبير في الجماعات الإسلامية من أن "نتائج هذه المماطلة ستكون كارثية على الجميع".

أثار التراجع العسكري الروسي في أوكرانيا الكثير من التساؤلات حول مسار الأحداث هناك وتداعياتها على العالم أجمع وسط إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية وتلويحه باستخدام السلاح النووي، فماذا تغير في الميدان والسياسة؟ وإلى أين تتجه التطورات؟

العالم

شهد الأسبوع الماضي تفاقم الأزمة المعيشية في مناطق حكومة دمشق ما دفع أهالي السويداء للعودة إلى الاحتجاجات، فيما تواصلت الأزمة السياسية العراقية على وقع الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، في حين اتسعت رقعة الاحتجاجات في إيران على خلفية مقتل الشابة جينا أميني

ANHA