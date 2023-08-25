مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 8 – 2023

أكدت إداريات في تنظيمات نسائية بإقليم الفرات أنهن سيقاومن مخططات دولة الاحتلال التركي بكل طاقاتهنّ لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

علّق الصحفيون على قصف دولة الاحتلال التركي لسيارة تابعة لفضائيّة Jin TV يوم أمس وأشاروا إلى محاولة دولة الاحتلال التركي منع تغطية المجازر التي ترتكبها في المنطقة وفضحها.

أكد سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني - سوريا أن الوحدة الوطنية الكردية مطلب جماهيري وضرورة ملحّة في هذه المرحلة، وابتعاد بعض الأحزاب الكردية عن الهدف الكردستاني لا يمنع تحقيق هذه الوحدة؛ لأن هذه الأحزاب تعمل لصالح أجندة دول خارجية(مرفق بالصور والفيديو).

منذ أيام، تشهد مدن وبلدات في الداخل السوري احتجاجات شعبية واسعة ضد النظام السوري، والحكم المركزي الذي يحكم البلاد منذ أكثر من خمسين عاماً، رفع المحتجون خلالها لافتات كُتب عليها عبارات تندد بسياسات حزب البعث القمعية بحق كافة أطياف الشعب السوري، بالإضافة إلى شعارات تدعو لرحيل بشار الأسد وكافة رموزه بالسلطة(مرفق بالصور).

يعمل أهالي عفرين المهجرين بسبب الاحتلال التركي لمناطقهم، إلى مناطق الشهباء في مهن وأعمال مختلفة من أجل الحصول على مورد لإعالة أنفسهم وأسرهم(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الصراعات والنزاعات في الشرق الأوسط دون أي أفق لحلها، وكل ذلك يرجعه مراقبون إلى تحوّل المنطقة إلى ساحة صراع دولية للسيطرة على المنطقة وثرواتها عبر إطالة الأزمات وإثارة النعرات القومية والطائفية(مرفق بالصور).

يعقد مجلس المرأة لعوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا الكونفرانس الثاني للمجلس، تحت شعار "بروح مقاومة 15 آب سنرفع وتيرة نضال المرأة لنضمن حرية القائد آبو"، وذلك في مركز ارام ديكران للثقافة والفن، في بلدة رميلان، الساعة 09.00، (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية عدنان مطر حسين الذي ارتقى شهيدا وهو يؤدي مهامه العسكرية وذلك إلى مزار الشهيد دجوار بمدينة الحسكة ، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الجمعية الثقافية السريانية في سوريا، مهرجان مردوثو السنوي _ الثالث، والذي سيقام في صالة كولبنكيان في مدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 18:00، (مرفق بالصور والفيديو).