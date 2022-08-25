مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 8 - 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع_ المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم" ، في يومها الرابع عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية جل آغا في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا واستهداف المدنيين والأطفال انطلاقاً من ساحة الشهيد معصوم الساعة 10:00.( مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية كركي لكي في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، انطلاقاً من ساحة الشهيد خبات الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم مؤسسة نودم الإعلامية وقفة احتجاجية تحت شعار "إن لم يكن هو لكنت أنت وإن لم تكن أنت لكنت أنا"، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تحت شعار "معاً لترسيخ الديمقراطية النسوية في الداخل السوري" يعقد مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل الملتقى الحواري الأول في مدينة الرقة. ( مرفق بالصور والفيديو)

أكّد عضو الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني الكردستاني؛ أكرم حسو على أنّ رغبة دولة الاحتلال التركي بالتصالح مع حكومة دمشق تعني فشل سياسات حزب العدالة والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي ومخالفة للقرار ٢٢٥٤ الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وأشار حسو إلى أنّ الإدارة الذاتية ركيزة أساسية للحل. ( مرفق بالصور والفيديو)

توقّع بدران جيا كرد أن هناك اتفاق بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، وقال: "هذا الاتفاق يتم بمساعدة ودعم روسيا وإيران"، ولفت أن "إعادة العلاقات بين الطرفين ستكون ضمن إطار موسع أكثر على حساب جميع السوريين"، مشيراً إلى الأزمات التي يعانيها المجتمعون في طهران وسوتشي وسعيهم للخروج منها. ( مرفق بالصور والفيديو)

يستعد أهالي ناحية زركان المتاخمة لمناطق احتلتها تركيا ومرتزقتها عام 2019، لمجابهة التصعيد العسكري التركي الجديد على المنطقة، من خلال الإقبال على الدورات التدريبية المكثفة "التدريب على السلاح والإسعافات الأولية" المنظمة من مجلس الناحية، للوصول إلى مستوى حرب الشعب الثورية، عقب إعلان حالة الطوارئ في شمال وشرق وسوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضحت الرئاسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي في مدينة حلب أن حل الأزمة في منطقة الشرق الأوسط سيكون مع تحرير القائد أوجلان من سجن إمرالي، وأشارت إلى أن ما يجري في إمرالي انتهاك للقوانين الدولية والحقوقية. ( مرفق بالصور والفيديو)

قلّصت مؤسسة المياه التابعة لحكومة دمشق كمية مياه الشرب عن ناحية تل رفعت، وتستخدمها كسلاح ضد مهجري عفرين وسكان الناحية إلى جانب حصارها، في حين يؤكد أهالي الناحية تشبثهم بأرضهم في وجه السياسات "الهادفة إلى إخراج الأهالي من أرضهم".

أدانت عضوات في حزب سوريا المستقبل وحزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، الاستهداف التركي الذي طال مركزاً تعليمياً للفتيات، وأسفر عن استشهاد وإصابة 15 فتاة، مؤكدات أنها جريمة بحق الطفولة وتعدٍ على كافة القوانين الدولية يجب أن تحاسب عليها. ( مرفق بالصور والفيديو)

أكد مقاتلون في مجلس تل تمر العسكري أنهم أحبطوا، بقيادة القيادي ريناس، محاولات الاحتلال التركي بإنشاء قواعد له على خطوط التماس، داعين شعب شمال وشرق سوريا لمساندتهم في حماية أمن المنطقة وأن يكونوا منبراً لكشف كل من يحاول استهداف القياديين ومكتسبات الشهداء. ( مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

فضحت تصريحات السياسيين الأتراك بشأن التقارب مع حكومة دمشق مدى نفاق دولة الاحتلال التركي مع ما تسمى "المعارضة" التي لطالما ادعت بأنها حليفة وداعمة لها منذ اندلاع الأزمة السورية، فيما شددت العضوة السابقة في اللجنة الدستورية، سميرة مبيض، أن على السوريين "بناء حريتهم ومستقبل دولتهم بأنفسهم، دون الاعتماد على جهات تستغل مآسيهم لمزيد من التغول عليهم".

الخيانة مفردةٌ تكشف في معناها عن حقيقة الوَضاعَة، وتعكس أعلى مَراتب الدّناءة والسقوط الأخلاقي وفقدان الشرف، ومَن يتّصف بها يكون شخصاً مَنْبوذاً، مَقْصِيّاً، مُحَقَّراً بين أهله وأقرانه. والعقاب على من يخون الوطن قديم قدم البشرية وفي كل الشرائع السماوية والشرائع الوضعية القديمة والحديثة، فالخونة لا يُنظر لهم بعين الاحترام والتقدير، بل يُنظر إليهم بعين الاستهجان والاستخفاف وبسوء الأخلاق وانحطاطها.

تحليل

عقب الاجتماع الذي انعقد بين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في الخامس من آب الجاري، عادت العلاقات بين سوريا وتركيا إلى الأجندة من جديد.

ANHA