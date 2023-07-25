مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 7 - 2023

أكدت عضوات المرأة الشابة الانتفاض في وجه كل من يحاول المساس بالقائد عبد الله أوجلان، وعاهدن بمواصلة نضالهن بوتيرة عالية، لإنهاء العزلة وتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

كانت وفية ومخلصة لثقافتها ووطنها، وسارت على خطا عمها الثائر لإيصال معاناة وآلام ونضال شعبها إلى العالم، فأصبحت بعدستها وسلاحها إحدى رياديات النضال في سبيل الحرية(مرفق بالصور والفيديو).

في الوقت الذي يتحدّث فيه الجميع في شتّى أصقاع العالم عن الحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير والاعتراف بالآخر والتأكيد على أهمية وضرورة تلبية مطالب المسحوقين والمضطهدين والمظلومين، وخاصة الأطفال والنساء في ظل الأزمات والحروب والصراعات الدائرة في المنطقة، والتي تقف وراء تأجيجها قوىً مهيمنة تعيش على إراقة الدماء وتواصل استمراريتها وديمومتها، من خلال سحق الأبرياء وفرض سيطرتها وسطوتها عليهم بالقوة، تزداد الضغوطات والممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية ضد المرأة في عالمنا الذي يجتاحه جهلٌ ربما أخطر من جهالة أبي جهل قبل مئات السنين من الآن) مرفق بالصور).

بدأ جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) هجوماً جديداً على زاب ومتينا في مناطق الدفاع مديا قبل أيام من مئوية معاهدة لوزان التي أسست ونظمت عمليات الإبادة بحق الكرد في أجزاء كردستان الأربعة(مرفق بالصور).

ينظم مركز الدراسات والأبحاث جنولوجيا في إقليم الفرات ندوة حوارية عن الأديان وذلك في مركزها بمدينة كوباني الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بمدينة حلب وتحت شعار " المرأة الواعية اساس بناء العائلة الديمقراطية" معرضاً فنياً في حديقة عفرين بحي الأشرفية، الساعة 18.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم تشييع غيابية للشهيد محمد الإبراهيم، المقاتل في قوات الدفاع الذاتي، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان، بتمام الساعة 18:30(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA