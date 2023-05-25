مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 5 - 2023

عدت نساء عربيات وكرديات العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، سعي من الاحتلال التركي لإسكات صوت الحرية، وسط تأكيدات على أن القائد يمثل انعطافة فكرية في تاريخ البشرية، ومن أجل تحقيق حريته الجسدية سيرفعن من وتيرة نضالهن. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضحت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، فلك ناز أوجا، أن أكبر ردّ للشعوب في تركيا وباكور كردستان (شمال كردستان) على سياسات الإبادة والمحو والحرب للحكومة التركية، سيكون في 28 أيار الجاري أي في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ناقشت القمة العربية الـ 32 عدداً من القضايا العربية الإقليمية، حيث أخذت الأزمة السورية حيزاً واسعاً من النقاش والاهتمام، وذلك مع وجود بشار الأسد في القمة، بعد عزلة دامت 12 عاماً، فهل نحن أمام حل تدريجي للأزمة السورية أم هو سعي عربي للبحث عن النفوذ فقط؟

اعتبر فنانون تشكيليون مشاركون في متلقى روج الرابع آفا للفن التشكيلي، أن الفن يلعب دوراً كبيراً في نقل الفكر والتاريخ والحقائق من جيل إلى آخر. (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر لجنة الإدارة المحلية والبلديات التابعة لمجلس الرقة المدني في مشروع إعادة بناء أكبر وأقدم جامع في مدينة الرقة، بشكل ومجسّم حديث، يضم عدة أقسام وعدة مآذن وقبب. (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه 51 شهيدً من شهداء اشهر آذار ونيسان وأيار، استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة. وذلك في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس سوريا الديمقراطي ندوة حوارية تحت عنوان" التطبيع العربي وتداعياته على الوضع الإقليمي والسوري والمحلي في شمال وشرق سوريا" وذلك في صالة مخيم سردم التابعة لناحية الاحداث في مقاطعة الشهباء، الساعة 10:00 (مرفق بصور وفيديو).

يقيم اتحاد المرأة الشابة معرضاً وأمسية فنية في حديقة أفيستا في مدينة قامشلو، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA