مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 5 - 2022

تنهي حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة فعالية خيمة الكرامة لا في يومها الرابع والأخير في مدينة ديرك. (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم لجنة الاطفال شلير مسيرة في مدينة قامشلو تنديداً بالهجمات الاحتلال التركي والعزبة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان الساعة 16.00.(مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار مسيرة ووقفة احجاجية تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان أبتداءاً من دوار السياحي لوصلهم أمام مبنى الامم المتحدة في مدينة قامشلو، الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد عضو المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، عايد إبراهيم، اختتام حملة جمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" وأشار إلى أنّها تخطّت الهدف المقرر تحقيقه، وقال: "الأهالي انضموا إليها كأنهم ينضمون إلى رقصة الحرية".

تسبّب قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لمقاطعة الشهباء باشتعال النيران في المحاصيل الزراعية التي تُشكل المصدر الأهم لمعيشة سكان المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور)

وصف عبد الكريم عمر تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية المحتلة بالخيانة، مشدداً على ضرورة توحيد الكرد لصفوفهم " لحماية مكتسبات الكرد التي يضعها الحزب الديمقراطي بتعاونه مع الاحتلال في خطر".(مرفق بالفيديو والصور)

قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها، محمد علي العبو، إن دولة الاحتلال التركي تستخدم ملف اللاجئين السوريين لتنفيذ أهدافها السياسية والاستعمارية في سوريا. (مرفق بالفيديو والصور)

يصعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من هجماتهم ضد أهالي مقاطعة الشهباء، عبر القصف المتواصل للمناطق الآهلة بالسكان بهدف إفراغها. فيما يؤكد الأهالي تمسكهم بخيار المقاومة. (مرفق بالفيديو والصور)

حذر مواطنو مقاطعة الحسكة، الشعوب الكردستانية من أطماع دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، مؤكدين أن إفشال مشروعها ومخططاتها يبدأ من التصدي لهجماتها على الكريلا، مشددين على ضرورة التكاتف والوحدة للتصدي لهذه الهجمات. (مرفق بالفيديو والصور)

السياسة

أكدت الإدارية في مكتب المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية (مسد) ظبية الناصر، أن هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها هو القضاء على مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، لافتة إلى أن إفشال المشروع الديمقراطي هو هدف مشترك لجميع الأنظمة المركزية. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد المعارض السوري، فراس قصاص، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى تطبيق مشروع "العثمانية الجديدة" بفعل أي شيء، دون النظر إلى مواثيق الأمم المتحدة أو الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن إلحاق الأذى بتجربة الإدارة الذاتية واحتلال مناطقها بات الموجّه الأهم للسياسة التركية.

ملف

دخلت ثورة كردستان عقب عام 2013 مرحلةً جديدة. إذ شهدت بالدور الرئيسي للقائد أوجلان. كما بدأ عقب عام 2015 مرحلةً جديدةً من العزلة والتعذيب.

ANHA