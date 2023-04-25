مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 4 - 2023

في محاولة منها لمساعدة مرتزقة داعش المحاصرين من قبل قوات سوريا الديمقراطية، حازت تركيا على الضوء الأخضر من أميركا وروسيا، وشنت هجوماً جوي هو الأول من نوعه على شمال وشرق سوريا، هذا الهجوم فتح الأبواب أمام تركيا لاحتلال مناطق من روج آفا(مرفق بالصور).

أكد أكاديميون وفنانون أرمن أن تاريخ الإمبراطورية العثمانية يعتمد على المذابح والإبادة الجماعية بحق الشعوب، مشيرين أن تركيا تكمل ذلك اليوم، وشددوا على أن اتحاد الشعوب هو الحل الوحيد للوقوف في وجهها وتحقيق السلام.(مرفق بالصور).

قال الكاتب والصحفي اللبناني، محمود فقيه، إن في مبادرة الإدارة الذاتية "نقطة لافتة، هي مقاومة الاحتلالات، وخاصة الاحتلال التركي الذي كان مسهّلاً ومدخلاً للإرهاب، وهي عامل أساسي في ترتيب البيت الداخلي"(مرفق بالصور).

تطورات متسارعة تشهدها الساحة السودانية منذ اندلاع الصراع المسلح بين قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ حميدتي.(مرفق بالصور).

اكتشفت أسرته موهبته، وشجعه جده.. الطفل شيرزاد رشيد يمتلك صوتاً شجياً، يؤدي أغاني الأطفال التي يحفظها عن ظهر قلب، خصص يوماً في الأسبوع لتنمية موهبته دون أن ينقطع عن دراسته(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر المكون الأرمني في مقاطعة الحسكة الإبادة الجماعية التي حصلت بحق الأرمن وذلك في صالة سردم في تمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس شبيبة الكرد ندوة حوارية بعنوان "هوية الشبيبة الكرد" وذلك في مقر مجلس سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة، الساعة 10.00(مرفق بالصور).

يتوجه الالاف من أهالي مقاطعة قامشلو وبمشاركة جميع مؤسساتها وأحزابها، بالإضافة الى ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، الى جبل قره جوخ في تمام الساعة 11:00 لاستذكار شهداء قرجوخ ، في يوم الشهداء (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة حلب ببيان بمناسبة عيد الشهداء وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء الواقع بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود ، الساعة 12.00 ( مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة شهداء شهري أذار ونيسان في مزار الشهداء بقرية الحكومية ، الساعة 18.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA