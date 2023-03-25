مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 3 - 2023

أكد سياسيو شمال وشرق سوريا أن مجزرة جندريسه هي جزء من سلسلة مجازر ارتكبتها دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها في عفرين المحتلة، وحمّلوا القوى الدولية مسؤولية استمرار الجرائم التي ترتكب بحق الأهالي. (مرفق بالفيديو والصور)

أدانت شرائح مجتمعية في دير الزور استمرار دولة الاحتلال التركي في هجماتها على شمال وشرق سوريا، وأكدت أنها اعتداء صارخ على الأراضي السورية، مطالبة بوضع حد لها. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

مسلسل انتهاكات الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بحق أهالي الشمال السوري لا نهاية لحلقاته الإجرامية، إذ لا حسيب ولا رقيب لهم، وسط مجتمع لا يكاد يفيق من سباته، فالاعتداء والقتل والخطف والسلب بات السمة الملازمة لتلك الفصائل الإرهابية...ليس لشيء سوى لإشباع نفوس مهووسة بالجرم، رأت في باطلها نشوة اعتلاء باغتصاب أرض وفرض فدية وإشباع رغبة وبسط سطوة، كل ذلك على مرأى ومسمع من العالم أجمع...إلا أن ما ترك غصة في نفوسنا هي المجزرة التي ارتكبتها تلك الفصائل في ناحية جنديرس المحتلة بحق عائلة كردية.

ANHA