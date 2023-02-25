مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 2 - 2023

من منطلق المسؤوليات الإنسانية، أوقفت قوات سوريا الديمقراطيّة؛ العمليات العسكريّة منذ كارثة الزلزال، وجهّزت فرق إنقاذ خاصة، لكنّ دولة الاحتلال التركي قابلت ذلك بشنّ 18 هجوماً بريّاً وهجومين جويّين على المنطقة خلال 18 يوماً وفي ظلّ كارثة الزلزال، هذا وفيما يخصّ إرسال الفرق الخاصة إلى المناطق السوريّة المتضرّرة من الزلزال والمناطق المحتلّة، كشف فرهاد شامي أنّ حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي ومرتزقتها لم تتعاملا مع هذا بإيجابيّة. (مرفق بالفيديو والصور).

أدت الكومينات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، دوراً كبيراً في تخفيف تداعيات الزلزال على المتضررين إلى جانب ما قدمه المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية بالتعاون مع وحدات حماية الشعب. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أهالي مدينة منبج الذين شاركوا في حملة جمع التواقيع على رفع وتيرة النضال، ورفع أصواتهم عالياً لكسر جدران إمرالي وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

أظهرت الكارثة التي حلت بالسوريين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا ومناطق عدة في سوريا؛ الوجه الحقيقي لحكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي وحتى الأمم المتحدة، ومدى وحشيتها وإصرارها على إفشال المشروع الديمقراطي المتمثل بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

لم تلقَ الرسالة التي أرسلتها الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، المطالبة بفتح المعابر الحدودية، وخاصة معبر تل كوجر الإنساني، أي رد. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA