مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 12 - 2022

يدلي شيوخ ووجهاء العشائر العربية في ناحية تل حميس ببيان تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية وذلك أمام المركز الثقافي الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينصب مجلس عوائل الشهداء خيمة عزاء لشهداء مجزرة باريس الثانية وتنديداً بها، وذلك أمام مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو، وتستمر ليومين متتالين ،وفي ذات السياق تنصب خيمة أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك، كما وتنصب خيمة أمام معهد الشهيد باز للعلوم التربوية في ناحية كركي لكي، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية جل آغا في تظاهرة منددة بالمجزرة تنطلق من ساحة الشهيد معصوم ، كما يخرج أهالي ناحية تل براك في تظاهرة مماثلة من دوار الفرن الساعة 11.00، وفي تربه سبيه يخرج الأهالي في تظاهرة تنصب بعدها خيمة تنديد الساعة 11.00 وفي ناحية تل حميس يخرج الأهالي في تظاهرة الساعة 12.00، وفي السياق تنظم في مدينة الحسكة تظاهرة حاشدة تنطلق من دوار سينالكو، الساعة 13.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة الثورية وتنديداً بمجزرة باريس الثانية واستذكاراً للشهداء فعالية أمام مبنى الشبيبة في مدينة قامشلو الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي مراسم استذكار لـ76 شهيداً من شهداء أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول وذلك في مركز آرام ديكران للثقافة والفن ببلدة رميلان الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في اقليم الفرات مسيرة، استذكاراً لـ 6 شهداء من الشبيبة استشهدوا خلال عام 2021 نتيجة استهدافهم بطائرة مسيرة تركية وتنطلق المسيرة من المنزل الذي وقع فيه المجزرة صوب مزار الشهيدة دجلة، الساعة 16.30، وفي منبج يخرج الشبيبة في مسيرة لاستذكار الشهداء الساعة 16.00 تنطلق من شارع البريد(مرفق بالصور والفيديو).

تخوض دولة الاحتلال التركي حرب إبادة في أعلى مستوياتها؛ مستهدفة الوجود الكردي أينما كان، حيث لا تنفصل مجزرة باريس الثانية عن مجزرة قونيا التي ارتكبها المتعصبون الأتراك، أو سلسلة المجازر في جنوب وشمال وغرب كردستان(مرفق بالصور والفيديو).

بيّن المتابع التربوي في الإدارة العامة للمدارس في منبج وريفها، أن هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة منذ 19 تشرين الثاني المنصرم على شمال شرق سوريا؛ حرمت ما يقارب 2735 طالب/ـة من التعليم، وتسبّبت بإغلاق ما يقارب (15) مدرسة على طول الشريط الحدودي في المدينة(مرفق بالصور والفيديو).

أعاد مهجّر من عفرين المحتلة الحياة إلى منزل دمّره مرتزقة داعش؛ إبان احتلالهم لمقاطعة الشهباء، وذلك بترميمه والسكن فيه، في تأكيد على أن إرادة الحياة هي الأقوى وأن من بين ركـام الحرب يولـد الأمـل(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

شهد عام 2022، تطوراً ملحوظاً في نشاطات المرأة على كافة الصعد على الرغم من الهجمات والاستهدافات المستمرة التي تطال نضالها، حتى أصبحت فلسفة "Jin, Jiyan, Azadî" التي تنادي بها في ثورة 19 تموز 2012، فلسفة عالمية تنادي بها النساء في العالم(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

أطلقت موسكو معركة دبلوماسية جديدة في مجلس الأمن مع إعلان موقفها المعارض؛ لتمديد الآلية الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لستة أشهر أخرى عبر معبر باب الهوى الذي يسيطر عليه مرتزقة "جبهة النصرة"، في حين خصت رئيسة وزراء إيطاليا العراق بأول زيارة رسمية لها خارج أوروبا، وعينها على تعزيز الشراكة مع بغداد، لا سيما في قطاعي النفط والغاز (مرفق بالصور).

ANHA