مخطط وكالة أنباء هاوار 25 – 1 – 2023

تستمر حملة جمع التواقيع التي نظمت من قبل المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا، بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، المطالبة بإنهاء العزلة في مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، وتنطلق في نواحي الدرباسية والشدادي في مقاطعة الحسكة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو جثمان المواطن عبدالرحمن حسين هسام، الذي استشهد إثر جوم جوي للاحتلال التركي على طريق قامشلو- ديرك في 18 كانون الثاني الجاري، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً بمزار الشهيد خبات ديرك.(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي شبيبة إدلب في حزب سوريا المستقبل ببيان رفضاً للتقارب ما بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق وذلك امام مبنى الوزارات بمدينة منبج، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

تخرج حركة الشبيبة الثورية السورية بمظاهرة تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وذلك من دوار الشهيد روبار بمدينة قامشلو، صوب بلدية الشعب، في الساعة 17.00. (مرفق بالصور والفيديو)

سلّطت مكونات المبادرة الشعبيّة عبر إعلانها لحملة جمع تواقيع ضدّ العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان، الضوء على خطر العزلة، ودعت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة إلى "جعل قوانينها وأعمالها لخدمة حقوق الإنسان وليست لخدمة الدول".(مرفق بالصور والفيديو).

رفض شبيبة ريف دير الزور الشرقي التقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، مؤكدين ان تقارباً من هذا النوع لن يخدم مصلحة السوريين(مرفق بالصور والفيديو).

شدد رئيس حزب سوريا أولاً، سلمان شبيب، على ضرورة قيام حوار بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق، وأكد ان هذا الحوار إذا حصل سيشكل بداية لسوريا جديدة وتحرير الأراضي المحتلة(مرفق بالصور).

لجأ ذوو متوفين حديثاً في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، إلى إيجاد وسائل بديلة لتأمين الدفء للضيوف القادمين؛ لتأدية واجب العزاء؛ نتيجة عدم توفر مواد التدفئة، بسبب الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على الحيّين(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

أكدت لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة، أن أعمال بناء معمل الخراطيم البلاستيكية الأول من نوعه في مرحلتها الأخيرة، وأنه من المقرر أن يبدأ العمل في الربع الأول من العام الحالي(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

وصل الأسبوع الماضي، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك وقائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني إلى بغداد، حيث أثار توقيت الزيارات؛ تساؤلات حول التنافس الأميركي - الإيراني المستمر على العراق(مرفق بالصور)

ANHA