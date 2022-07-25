مخطط وكالة أنباء هاوار 25 -7- 2022

ينظم تجمع نساء زنوبيا وقفة احتجاجية في مدينة الرقة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهداف القياديات الثلاث في وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية (مرفق بالصور والفيديو).

يتم استهداف القياديات اللواتي حاربن داعش نيابة عن العالم أجمع وأنقذن العالم من الإرهاب والظلام أمام أعين القوى الدولية التي حاربت بجانب تلك النساء. وبطائرات الدولة التركية المحتلة. ولكن يعاهد رفاق أولئك النساء المناضلات بالانتقام عن طريق تصعيد الثورة، وهزيمة الاحتلال وتحقيق الحرية(مرفق بالصور).

على خطا أسلافه يتبع أردوغان ما تركه أتاتورك من ميراث مليء بالقتل وسفك الدماء، لتغيير الهوية الكردية وهوية الشعوب الأصيلة الأخرى وتتريك منطقة معروفة بحضارتها وثقافاتها وإرثها التاريخي، عبر قيامها بالمذابح والمجازر والإبادات والقتل والنفي والتشريد والتشتيت، وسياسات المحو والصهر هذه لا تزال مستمرة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة في سوريا.(مرفق بالصور).

أكّد الخبير في الشؤون الروسية، كريم هاس، أنّ أردوغان لم يتمكّن من تحقيق ما كان يأمله في اجتماع طهران، وقال: "لا أعتقد أنّ هناك وجود لأي موضوع اتّفق عليه الفاعلون الثلاثة في اجتماع أستانا لاسيما أردوغان".(مرفق بالصور).

أكد أهالي عفرين المهجرون أن مقاومتهم في ناحية شيراوا، هي مقاومة من أجل العودة إلى عفرين وتحريرها من رجس المرتزقة، مؤكدين أنهم لا يعوّلون على القوات المنتشرة مؤخراً في المنطقة، بل يعتمدون على قوتهم الذاتية في إطار حرب الشعب الثورية(مرفق بالصور والفيديو).

يستعد تيار اليسار الثوري السوري لافتتاح مكتب له في شمال وشرق سوريا، حيث أكد المنسق العام لتيار اليسار الثوري في سوريا غياث نعيسة، أن الهدف من افتتاح المكتب هو التعبير عن تضامن هذا الحزب مع شعب المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أدان وجيه عشيرة وممثل بلدة الباغوز مجزرة زاخو التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في جنوب كردستان، وطالبوا العشائر العراقية بالتكاتف مع العشائر السورية للتصدي معاً لهجمات وأطماع تركيا العثمانية في سوريا والعراق(مرفق بالصور والفيديو).

استغل الاحتلال التركي الأزمات العالمية وزاد من هجماته على شعوب المنطقة، إذ يرى الباحث والمؤرخ السياسي العراقي، الدكتور جواد البيضاني أن المجزرة التي ارتكبها في زاخو هي عملية مدروسة وأهدافها اقتصادية وسياسية، كما أكد أن موقف الساسة العراقيين لا يرقى إلى مستوى التهديد(مرفق بالصور والفيديو).

تمر 100 عام على الذكرى السنوية لمعاهدة لوزان التي قسمت كردستان إلى أربعة أجزاء، والتي قادت إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا وبخارطة جديدة على حساب الكرد هدفت إلى تصفيتهم من كافة النواحي، كما لا يزال الكرد يتعرضون للتآمر من قبل القوى الاستعمارية في المنطقة(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يتوافد العديد من الأهالي إلى المراكز الصحية والمشافي لتلقي دورات تدريبية حول التمريض والإسعافات الأولية، فيما يؤكد مسؤولون في قطاع الصحة استكمال الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي حالة طارئة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA