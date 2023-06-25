مخطط وكالة أنباء هاوار 25-6-2023

دعا أعضاء المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، لكشف الوضع في إمرالي، وأكدوا على الضرورة بمكان تصعيد النضال لرفع العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. ( مرفق بصور وفيديو )

تعود مجزرة كوباني إلى الأذهان مع حلول ذكراها السنوية الثامنة، إذ تتجدد جراح ذوي الضحايا مرة أخرى، لكنهم يطالبون هذه المرة بتحقيق العدالة ومحاكمة مرتزقة داعش ووضع حد لدولة الاحتلال التركي التي حمّلوها المسؤولية الكاملة عن ارتكاب المجزرة. ( مرفق بصور وفيديو )

أحياناً يعتقد أردوغان أنه حمامة سلام يدعم القضية الكردية باستقبال (نيجيرفان ومسرور) مسؤولي سلطات باشور (جنوب كردستان) الطفلين المدللين لتركيا، لكنهما نذير شؤم لما لزيارتهما من تبعات في إراقة دماء الكرد. ( مرفق بصور وفيديو )

كشفت مصادر بعد انتهاء مفاوضات أستانا، أن الاجتماعات قد تنتقل إلى أنقرة أو دمشق، في حين تؤشّر جولة وزير الخارجية الإيرانية الخليجية إلى فصل جديد من التعاون بين إيران ودول الخليج، بعد عقدٍ اتّسم بالمواجهة.

ينظم مؤتمر ستار في ناحية جل اغا محاضرة بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ ٢٧ لاستشهاد المناضلة زينب كناجي (زيلان ) وذلك في المركز الثقافي في الناحية، الساعة 10.00 . ( مرفق بصور وفيديو )

ينظم مؤتمر ستار في مدينة ديرك محاضرة من بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد المناضلة زينب كناجي وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، تنطلق من دوار الشهداء الامميين في المدينة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي مدينة الحسكة في تظاهرة تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي بلدة العريشه بناحية الشدادي في تظاهرة تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات ضحايا مجزرة كوباني خلال اجتماع وذلك في مركز باقي خدو للثقافة والفن الساعة 10:30 (مرفق بالفيديو والصور).

توزع هيئة التربية والتعليم في مقاطعة عفرين والشهباء شهادات العام الدراسي 2022 – 2023 على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم أهالي ريف دير الزور الشرقي في تظاهرة للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان، وذلك في منطقة أبو خشب، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر أهالي اقليم الفرات شهداء مجزرة كوباني خلال اشعال الشموع على اضرحة الشهداء في مزار الشهداء مجزرة كوباني وقرية برخباتان تمام الساعة 19:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA