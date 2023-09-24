مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 9 – 2023

في وقت لا تزال حكومة دمشق تتجاهل الاحتجاجات التي تشهدها مناطق حكومة دمشق شهدت المناطق السورية المحتلة احتجاجات ضد تحول ما يسمى الائتلاف إلى أداة بيد الاحتلال التركي، في حين تتخوف عائلة البرزاني من انفجار شعبي لذلك تحاول استمالة رجال الدين.

تجاوز عدد اللاجئين السوريين المرحلين قسراً من الاراضي التركية، ممن وطنوا في مقاطعة كري سبي المحتلة إلى 27 ألفاً.

"أين عدالة الأرض، يسكنون في منزلي وأنا أسكن في خيمة؟"، بهذه الكلمات المؤلمة عبّر المهجّر مصطفى العيدان عن الظلم الذي حل بهم بعد احتلال تركيا ومرتزقتها لديارهم وغض المجتمع الدولي البصر عما حل بهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لهيئة البيئة في شمال وشرق سوريا أن الهيئة تسعى للحد من التلوث البيئي من خلال عدة مشاريع وبرامج توعوية وتعريف جميع المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعالية خيمة الاعتصام المنددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في يومها الثاني، الساعة الـ 10:00 ؛ على أن تختتم فعالياتها بمظاهرة حاشدة تنطلق من أمام الخيمة صوب مبنى مفوضية الأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين، الساعة الـ 16:00. (مرفق بالصور والفيديو).