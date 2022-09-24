مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 9- 2022

يدلي مؤتمر ستار في ناحية ديرك بيان حول مقتل جينا أميني على يد السلطات الإيرانية، وذلك امام مركز مؤتمر ستار في ناحية ديرك الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية حول "اللامركزية والهوية الوطنية الجامعة" وذلك في مطعم جارجيلا في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب السياسي السوري، محمد عيسى، أن مواصلة فرض العزلة على القائد أوجلان يعد جريمة العصر وهدفها قطع الطريق على أفكاره التنويرية، وأشار إلى أن تركيا كدولة لا تعترف بالقوانين ولها تاريخ طويل في احتقارها، ونوه إلى أن هذه الممارسات لم تنجح في التعتيم على الفلسفة الأوجلانية.(مرفق بالصور والفيديو).

في وقت حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا من احتمال حدوث تصعّيد عنيف في الصراع السوري، أرجع باحثون وخبراء ذلك إلى تدخل قوى إقليمية ودولية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي في الصراع وبحثها عن مصالحها، وأكدوا بأنه لن يتم الوصول إلى حل إلا بخروج كافة هذه القوى.(مرفق بالصور والفيديو).

انتقد مواطنون في ناحية تل تمر تغاضي القوات الروسية وقوات حكومة دمشق المنتشرة في مناطق التماس عن هجمات جيش الاحتلال التركي على المنطقة، وأكدوا أنهم باقون في مناطقهم بالرغم من كل المخططات التي تحاك ضدهم.(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء العشائر في الرقة وريف دير الزور الشرقي أن جميع دول العالم أصبحت تعلم مدى خطورة مخيم الهول، بعد حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في المخيم، موضحين أنه خلال حملة "الإنسانية والأمن" تم تأكيد دعم تركيا لداعش داخل المخيم وخارجه".(مرفق بالصور والفيديو).

طالبت مزكين خليل، ابنة الشهيدة الأم أمينة، بالإعدام الفوري للعملاء الذين تم القبض ودون تأخير؛ ليكونوا عبرة لغيرهم، لأنهم السبب في فقدان خيرة أبناء المنطقة لحياتهم، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها قوات سوريا الديمقراطية في عملية "القسم" التي أطلقتها ودورها في القضاء على العملاء.(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أعربت عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب، آمنة خضرو، عن تضامنها مع الانتفاضة النسائية في روجهلات وإيران في وجه السلطات الإيرانية، بعد جريمة قتل الشابة الكردية جينا أميني (مهسا)، مؤكدة أنها جريمة تندى لها جبين الإنسانية.(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

في ظل أزمة الطاقة العالمية، يبدو أن الفصائل الفلسطينية في غزة، تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في الأزمة، بإعادة إحياء ملف غاز غزة الذي يعود لعقود، مُصدرة تهديد لإسرائيل، فهل يتحول ملف الغاز إلى ملف تصعّيد بين غزة وإسرائيل؟ (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

منذ عام 2018، بدأت دولة الاحتلال التركي باستخدام حبس نهر الفرات كسلاح في حربها ضد السوريين، لكن وتيرة هذه الحرب ارتفعت في العامين الأخيرين، ما تسبب بانخفاض غير مسبوق في منسوبه داخل الأراضي السورية، والذي ألحق أضراراً بقطاعات حياتية عدة.(مرفق بالصور والفيديو).

يرتاد أكثر من 4 آلاف طالب/ـة، 75 مدرسة ضمن مناطق التماس في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة على الرغم من تعرض بعضها لقصف شبه يومي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، في صورة توضح إصرار الطلبة على الاستمرار في التعلم وعدم ترك أرضهم. .(مرفق بالصور والفيديو).

يعاني المهجرون والنازحون في مخيمات شمال وشرق سوريا، من قلة الدعم المقدم من قبل المنظمات الإنسانية والتي يمكن وصفها بـ "الخجولة"، بينما تفاقم سياسات الاحتلال التركي أزماتهم، وسط دعوات لضرورة فتح معبر تل كوجر أمام إدخال المساعدات الإنسانية.(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA