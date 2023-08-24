مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 8 – 2023

أكد الشخصية الوطنية والمحاضر في أكاديميات شمال وشرق سوريا خليل بهرم عمر، بأن القائد عبدالله أوجلان انتصر على النظام المهيمن عبر خلق منظومة فكرية متكاملة لتحرير الشعوب. (مرفق بالفيديو والصور).

خلال يومي 18 و 19 آب الجاري، اجتمعت أكثر من 80 مدافعة عن حقوق المرأة في العاصمة اللبنانية بيروت. وحدة الألم والمعاناة والنضال جمعت نساء تونس ولبنان ومصر واليمن والعراق وفلسطين والأردن وتركيا وإيران والسودان وسوريا تحت شعار "المرأة الحياة الحرية". نساء متمكنات من مختلف الثقافات والهويات واللغات تغلبن على كل العقبات التي وضعها النظام الأبوي أمام تجمعهن الفيزيائي، وانضممن إلى هذا النشاط القيّم بأمل كبير في التغيير. مما لا شك فيه أن كل النشاطات النسائية تتمتع بجمال وخاصية مختلفة.

شجبت شخصيات وطنية تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، مع دولة الاحتلال التركي، وأكدوا أن الوحدة الوطنية ضرورية وممكنة بدون عائلة البرزاني وحزبه الذي حول جنوب كردستان إلى ولاية تركية. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء أنهم ليسوا ضد العودة إلى مقاطعة عفرين ولكن بدون الاحتلال التركي، مشيراً إلى أن العقوبات الأميركية بحق متزعمي مجموعتين مرتزقتين لا تكفي لإدانة جرائم الاحتلال التركي وجميع المجموعات المرتزقة بحق أهالي عفرين المحتلة. (مرفق بالفيديو والصور).

يمر عام آخر على احتلال الشمال السوري، من نهر الفرات شرقاً إلى إعزاز في ريف حلب ـ إدلب غرباً، ككابوسٍ لا يطاق على سكانه، حيث كانت 7 أعوام كفيلة بتحويل الشمال السوري إلى منطقة أشبه بالولايات التركية.

رغم التهديدات بالقتل والحرق استطاع عدد من أبناء مدينة الرقة الحفاظ على جميع السجلات العقارية التي كانت موجودة في مدينة الرقة منذ دخول المجموعات المرتزقة إليها، وفي ظل سيطرة مرتزقة داعش على المدينة طيلة 4أعوام، وبعد تحرير مدينة الرقة تم تسليم السجلات العقارية بشكل كامل لمجلس الرقة المدني. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضحت مهجرة عفرينيّة يقطن في منزلها مستوطنون من الغوطة، أنّها ستجد عفرين مدينةً مخيفة عندما تعود إليها بعد تحريرها، في إشارة إلى التخريب الذي تعرضت له المدينة، وشددت: "لن نترك عفرين لهم". (مرفق بالفيديو والصور).

يُكرر المهجر عبد الرزاق العمر مشاهدة منزله المدمر في قريته المحتلة بشكل دائم على هاتفه بحرقة المكلوم، مشاركاً أحد أبناءه المقطع المصور حفظاً لملامح بيته، وتأكيداً منه على العودة إليه ولو بعدَ حين. (مرفق بالفيديو والصور).

لا يزال التعطيل سيد الموقف في الملفات الحساسة في لبنان، لا سيما تعطيل الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، ما عكس استياء رئيس المجلس النيابي نبيه بري من التعاطي اللا مسؤول الذي تبدّى في تعطيل انعقاد هذه الجلسة.

يؤدي أهالي عفرين والشهباء واجب العزاء لذوي مقاتل قوات تحرير عفرين إيريش زيارت الذي استشهد في 15 آب الجاري، وذلك في أمام منزل ذوي الشهيد في قرية زيارت في ناحية شيراوا، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور)