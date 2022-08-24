مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 8 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع_ المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم" ، في يومها الثالث عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة تنديد بالقصف الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وذلك في تمام الساعة 10:00، تنطلق من ساحة آزادي(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد الإعلام الحر يوم غد ندوة حوارية حول دور الإعلام في الحرب الخاصة، يلقيها مسؤول العلاقات العامة العسكرية مصطفى بالي في المركز الثقافي بمدنية الرقة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتمر ستار في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا ببيان للرأي العام، حيال استهداف مسيرة لجيش الاحتلال التركي مركزا خاص لتدريب البنات في مدينة الحسكة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم هيئة الإدارة المحلية والبيئة أعمال مركز رعاية الأطفال ومؤتمر صحفي في خصوص هذا المشروع، غداً الساعة 11:00 في قرية خزنة بمقاطعة قامشلو(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج مهجري منطقة سري كانيه ممن هم ضمن مخيمات التهجير بمدينة الحسكة في مظاهرة منددة بالتصعيد التركي الاخير على شمال وشرق سوريا، وذلك في مخيم "سري كانيه" بمدينة الحسكة، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو).

"يقتل القتيل ويمشي في جنازته" بهذه المقولة اختزلت أمهات الشهداء بشاعة أفعال الخونة والجواسيس الذين باعوا وطنهم ورفاقهم في السلاح خدمة لمصالح المحتل، وطالبن بمحاسبتهم بأشد العقوبات أمام مرأى الشعب ليكونوا عبرة لمن تسوّل له نفسه خيانة وطنه وشعبه مقابل حفنة من المال، وأكدن "لن نصفح عمن أهدر دماء أبنائنا"(مرفق بالصور والفيديو).

أفضى دخول الدولة التركية إلى الأراضي السورية قبل 6 أعوام بحجة محاربة داعش إلى إنعاش أكثر الجماعات "تطرفاً وإرهاباً" في العالم وتحويل شمال سوريا إلى بؤرة للإرهاب العالمي في ظل الاحتلال المستمر(مرفق بالصور).

ذكر أكرم المحشوش أنّ دولة الاحتلال التركي قد تدخّلت في الأزمة السورية عبر دعم الإرهاب، واحتلّت المناطق السورية وتقوم الآن بالمساومة على حساب المعارضة السورية، وقال: "على الدولة السورية ألّا تنسى أنّ تركيا عدوٌ تاريخي. وألّا تتوقّع منها تسليم المناطق وأبرز مثالٍ على هذا لواء إسكندرون" (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي مدينة قامشلو أن هدف الاحتلال التركي من استهداف الأطفال هو كسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا، وقالوا: "عند ازدياد وحشية الاحتلال التركي في استهداف أطفالنا، تتصاعد روح المقاومة والنضال لدينا، فنحن لن نتخلى عن أرضنا ودماء شهدائنا" (مرفق بالصور والفيديو).

شدد خبراء ومحللون عرب على ضرورة تشكيل تحالف عربي - كردي في الشرق الأوسط، وذلك في ظل التهديدات والمخاطر التي تستهدف شعب المنطقة، لافتين أن المنطقة ستشهد في العام المقبل مع انتهاء اتفاقية لوزان، واقعاً جديداً تفرضه تركيا عبر احتلال أجزاء أخرى من العراق وسوريا، إذا ما استمر الصمت العربي (مرفق بالصور والفيديو)

يتلقى مواطنو ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة نساء ورجالاً، التدريبات على السلاح، في صورة تعكس مدى استعداد أهالي المنطقة، وفق استراتيجية حرب الشعب الثورية، إزاء تصاعد تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

صرح الرئيس المشترك لهيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، محمد أمين نعيمي، أنهم بصدد عقد ملتقى قانوني على مستوى الشرق الأوسط، تحضيراً لعقد مؤتمر عالمي لمناقشة الوضع القانوني للقائد عبد الله أوجلان، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة "حان وقت الحرية"(مرفق بالصور والفيديو).

أرجع أحمد قرموس تكثيف دولة الاحتلال التركي لهجماتها ضد شمال وشرق سوريا، إلى سبب انهيار النظام التركي الحاكم مع اقتراب مئوية اتفاقية لوزان، وتدوّل القضية الكردية على المستوى العالمي. فيما وشدد على ضرورة فتح قنوات حوار جادة بين حكومة دمشق والإدارة الذاتية(مرفق بالصور).

عدّ مثقفون في حي الشيخ مقصود أن اتفاقية أضنة (المعدلة) إذلالاً للشعب السوري وشرعنة للاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مهجرات من مقاطعة عفرين المحتلة، في ناحية تل رفعت، أن هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته والمجازر التي يرتكبها بحق الأهالي لن تضعف مقاومتهم وإرادتهم(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA​​​​​​​