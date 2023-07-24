مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 7 - 2023

ما مِن جانبٍ يستعصي عليَّ تحمُّلُه داخل إمرالي، فيما خلا الأسبابِ الفيزيائيةِ التي تُسبِّبُ مشاكل صحية. فقوةُ المعنوياتِ والوعيِ والإرادةِ لديَّ لَم تتراجعْ بتاتاً عما كانت عليه في السابق، بل وباتت أكثرَ صفاءً، واقتاتَت من الجماليات، واغتَنَت بجوانبِ التقدمِ البهيّ(مرفق بالصور).

أوضح الرئيس المشترك لمكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي والرئيس المشترك لإدارة مخيم مهجري كري سبي أن دولة الاحتلال التركي تضغط على القائد عبد الله أوجلان؛ نتيجة مقاومة الشعوب السائرة على نهجه وفلسفته، وأكدا على تصعيد وتيرة النضال حتى تحقيق حرية القائد الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

حذرَ مجلس مقاطعة كري سبي من سياسة الترحيل للاجئين السوريين من الأراضي التركية باتجاه مقاطعة كري سبي المحتلة بهدف التوطين، وأكد بأن لها تبعات خطيرة في تغيير ديمغرافية المنطقة وتحقيق مأرب تركيا في المناطق السورية المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

تحنّ تركيا للعودة إلى الماضي وإيقاظ أحلامها الدفينة، وتتطلع بعد عام 2023 إلى لوزان ثانية تكون فيها مهيمنة على المنطقة الاقتصادية المتكاملة، أعلن أردوغان عن نواياه، وقال: "الموصل وكركوك وحلب أراضٍ تركية"، فهل سنشهد لوزان ثانية؟(مرفق بالصور).

يرزح باشور (جنوب كردستان) تحت وطأة أزمات سياسية واجتماعية خاطئة ينتهجها PDK الذي يصبّ جل اهتمامه على المال والجاه والسلطة، معرّضاً بذلك مكتسبات باشور للتقويض والاندثار، وحذر ناشطون من أن هذه السياسة تجره إلى المهالك والمخاطر(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم في شمال وشرق سوريا وحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، تظاهرات منفصلة حاشدة ومنددة، بالذكرى المئوية لمعاهدة لوزان، ينضم إليها الآلاف من الأهالي في المدن والنواحي، تنطلق في الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "نحو مستقبل أفضل" يعقد اتحاد الصيادلة في مدينة الرقة كونفرانسه الثالث وذلك في صالة اتحاد الصيادلة في مدينة الرقة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي حزب التحالف الوطني الديمقراطي ببيان إلى الرأي العام تنديدا بمجزرة تل حاصل وتل عران، وذلك أمام مركز الحزب في قرية الوحشية التابعة لناحية فافين في مقاطعة الشهباء ، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها ندوة حوارية عن آخر المستجدات السياسية في المنطقة وذلك في مركز الثقافة والفن في المدينة ، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA