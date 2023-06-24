مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 6 - 2023

انتقدت النساء في مدينة كوباني، تغاضي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية عن خروقات السلطات التركية لقوانين حقوق الإنسان في سجن إمرالي، وربطن تحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان بقوة النضال الشعبي. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء أن على كل مهجّر في مقاطعة الشهباء وكافة مناطق شمال وشرق سوريا وضع نفسه في دائرة المسؤولية؛ لتحرير عفرين من الاحتلال والظلم والاستبداد التركي وحماية تاريخ المنطقة، مشدداً على "الاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال وسياساته، ومنع تمدد الفكر الإخواني العثماني في المنطقة".(مرفق بالفيديو والصور).

لم يمنعه فقدانه للبصر من تحقيق حلمه في تأليف كتاب حول أسس تعليم استخدام الكمبيوتر باللغة الكردية، آملاً أن يتم طباعته من قبل الجهات الثقافية المعنية وإدخاله ضمن مناهج التعليم للإدارة الذاتية. (مرفق بالفيديو والصور).

تشترك الآراء التي تطرح عن النظافة في أن مسألة الاهتمام بها هي مسؤولية الجميع، فالتعاون بين المواطن وعامل النظافة هو السبيل للوصول إلى بيئة نظيفة وصحية خالية من الأمراض، والتوعية حول أضرار النفايات هي أحد أساليب الردع لظاهرة الرمي العشوائي لها. (مرفق بالفيديو والصور).

ترسخ حكومة دمشق مثلها مثل دولة الاحتلال التركي، ثقافة التشبيح والتشليح والارتزاق لدى مجنديها.

خرج أهالي ناحية جل أغا في تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تنطلق من ساحة الشهيد معصوم في الناحية، الساعة 09.00 . (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية تل حميس في تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تنطلق من أمام مركز المرور في الناحية، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية والحزب اليساري الكردي في سوريا ندوة حوارية لمناقشة آخر المستجدات السياسية في مركز مسد بحي غويران بمدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة في تظاهرة تنديدا بهجمات الاحتلال التركي على المنطقة ، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية تل براك في تظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا، تنطلق من دوار الفرن جنوب الناحية الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار محاضرة في الذكرى السنوية الـ ٢٧ لاستشهاد المناضلة زينب كناجي(زيلان)، في قاعة مجلس ناحية الشدادي، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي مخيم واشو كاني في تظاهرة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 18.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA