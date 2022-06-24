مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 6 - 2022

تدلي حركة المجتمع الديمقراطي بياناً تنديداً بتهديدات الاحتلال التركي بشن هجمات على شمال وشرق سوريا في ملعب هيثم كجو في مدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

حملت شخصيات سياسية حكومة باشور مسؤولية استهداف الشهيد فرهاد شبلي، وأكدت أنه استهداف للإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية وثورة 19 تموز في شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

شهدت المناطق السورية التي تحلتها تركيا، وخصوصاً عفرين، اقتتالاً بين مرتزقة الاحتلال، وذلك بالتزامن مع تهديدات رئيس دولة الاحتلال التركي، أردوغان، بشن عمليات احتلالية جديدة، إذ يشير مختص في الجماعات الإرهابية إلى أن هذ الاقتتال جاء بإيعاز تركي، بغية دمج هؤلاء المرتزقة لتحقيق غاياتها الاحتلالية(مرفق بالصور).

اعتبر حقوقي أن تقصير الأمم المتحدة في ردع دولة الاحتلال التركي يدفعها إلى تكرار استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، والتي تعد جريمة حرب وإبادة، وأعاد عدم تحرك الأولى إلى المصالح السياسية والاقتصادية للأطراف الموقّعة على اتفاقات حظر استخدام هذه الأسلحة(مرفق بالصور)

تتّخذ القيادية نارين قامشلو ابنة أحد عناصر حكومة دمشق مكانها في مجلس منبج العسكري. وتدعو الشبيبة إلى الوقوف في وجه الهجمات والتهديدات والانضمام إلى صفوف المجالس العسكرية تلبيةً لنداء الوطن(مرفق بالصور والفيديو).

مقاومة حي الشيخ مقصود كانت نصراً توّجته حرب الشعب الثورية ووحدة المكونات على مرتزقة الاحتلال التركي، ويؤكد سكان شمال وشرق سوريا "سنخوض المقاومة ذاتها للتصدي للتهديدات التي يطلقها أردوغان، وأن النصر سيكون حليفنا لا محالة"(مرفق بالصور والفيديو).

يعاني مزارعو مقاطعة كري سبي المحتلة من تسلط متزعمي المجموعات المرتزقة التابعين للاحتلال التركي بعد استيلاءهم على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي سلبوها من المهجرين عقب احتلال المقاطعة، وقيامهم ببناء سدود مصطنعة على نهر قرموغ، حارمين بذلك مئات المزارعين من سقاية مزروعاتهم(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

شدد أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي على أن منهجية الحزب تتلخص في كون القضية الكردية قضية وطنية عادلة في البلاد، وأن حل الأزمة السورية يمر عبر الحوار الواقعي والبنّاء لترسيخ التعايش المشترك وتحقيق مجتمع حر وحياة كريمة، والخروج بسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA