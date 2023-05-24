مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 5 - 2023

حلّل سياسيون وحقوقيون حيثيات استمرار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين أنها محاولة من النظام الرأسمالي لتحقيق ما فشل في تحقيقه عبر المؤامرة الدولية التي حيكت ضده عام 1999. وهي من أكبر المؤامرات التي تعرض لها أصحاب الفكر والفلسفة الحرة(مرفق بالصور والفيديو).

تعتبر قضية المرأة من أهم القضايا العالقة في المجتمع، وخاصة من ناحية حصولها على كامل حقوقها في الحياة، بدءاً من العيش في بيئة آمنة إلى تحقيق كافة مطالبها المحقة في الحياة، وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها المرأة منذ مئات السنين لنيل حقوقها الطبيعية، إلا أنها ما زالت وجهاً لوجه أمام سياسات منظومات أبوية تتكاتف لاستهداف المرأة وقمعها. وتبتكر شتى الطرق والأساليب لإقصاء دورها الريادي في المجتمع، وبالتالي إسكات صوتها وعدم تلبية مطالبها الحقيقية(مرفق بالصور).

يُعدّ المؤتمر القومي الكردستاني مؤسسة قومية كردستانية، تناضل، منذ 24 عاماً من أجل توحيد الصف الكردي والكردستاني في أجزاء كردستان الأربعة وفي المهجر(مرفق بالصور).

شدد مزارعو ناحية درباسيه بمقاطعة الحسكة على ضرورة حماية الجميع لمحاصيلهم الزراعية، مؤكدين أن هذه الوسائل تعزز الارتباط بالأرض والتعاون مع القوى الأمنية(مرفق بالصور والفيديو).

بات مركز باقي خدو للثقافة والفن مدرسة لتخريج الأجيال في مجال الفن والموسيقى، بعدما كان محصوراً قبل ثورة روج آفا على أصحاب الفكر البعثي الذين كانوا يتحكمون بمجال الثقافة والفن في مدينة كوباني(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت شعار "التطورات السياسية على الساحة السورية وتأثيرها على بناء هوية وطنية جامعة"، في قاعة الشبيبة ببلدة الصور بريف دير الزور الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المثقفين لمقاطعة عفرين والشهباء حفل تكريم للفائزين في مسابقة الشهيد كرزان، وذلك في صالة مخيم سردم الساعة 13:00( مرفق بصور والفيديو)