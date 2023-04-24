مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 4 - 2023

شدد مستشار رئيس جمهورية أرتساخ على ضرورة أن يكون هناك تحالف وتعاون وثيق بين الشعبين الكردي والأرمني، مشيراً إلى أن الشعبين عانيا كثيراً من ممارسات الدولة التركية(مرفق بالصور).

دعا أبناء قبيلة الجبور القبائل والعشائر السورية لدعم مبادرة الإدارة الذاتية وترك الخلافات جانباً، بهدف إنهاء جميع العقبات التي تواجه السوريين(مرفق بالصور والفيديو).

قتلوا والدتها وشقيقتيها إبان المجزرة الأرمنية وزوجوها من مسلم وهي لا تتجاوز من العمر 9 سنوات، ومع الزمن صدقت أنها مسلمة، ولم تتعرف على عائلتها حتى بعد إنقاذها(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الشبيبة في دير الزور أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان انتشرت في جميع العالم، وأكدوا على مواصلة النضال والمقاومة لتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

تحترف منى مهنة حياكة شباك صيد الأسماك، منذ نحو 16 عاماً، وتؤكد أنها ستتحدى كافة الظروف للاستمرار في هذه المهنة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA