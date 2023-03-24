مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 3 - 2023

نددت نساء عربيات من الطبقة والرقة وعضوات من تجمع نساء زنوبيا، بالعزلة المشددة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان، مؤكدات أن نضالهن سيستمر حتى تحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

طالب ذوو شهداء مجزرة جندريسه القاطنون في مقاطعة الشهباء، قوات سوريا الديمقراطية والكرد في العالم بمحاسبة المجرمين المرتزقة الذين حاولوا إطفاء شعلة نوروز، وتحرير عفرين المحتلة من جيش الاحتلال التركي ومرتزقته(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يدفع تراجع المراعي، وحصار حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء، مربي المواشي إلى بيعها، لتجنب تكاليف تربيتها الباهظة(مرفق بالصور والفيديو).

يمارس العمل الذي بدأه لإعالة أسرته اليوم كهواية وحول صالونه إلى مكانٍ لتوطيد العلاقات والتفاعل الاجتماعيّ(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

شهدت القمة المصرية - التركية التي عقدها وزيرا خارجية البلدين بالقاهرة مشهد غير مألوف على مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الدول حيث ختم الوزيران مؤتمرهما الصحفي بـ الأحضان في إشارة للتطور الحادث في العلاقات بين البلدين(مرفق بالصور).

ANHA