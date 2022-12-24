مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 12 - 2022

ينظم أهالي مدينة منبج وريفها تظاهرة جماهيرية تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال شرق سوريا والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، الساعة 11.00.(مرفق بالفيديو والصور).

بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفنان "محمد علي شاكر"، تنظم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة واتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة، أمسية فنية وشعرية تخليداً لذكراه، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة 16:00، (مرفق بالصور والفديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، ندوة حوارية بشأن العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مبنى المركز الثقافي، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، ندوة حوارية بشأن العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مبنى المركز الثقافي، الساعة11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، ببيان بخصوص المجزرة التي ارتكبت في فرنسا ضد الكرد، الساعة 12.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس مؤتمر ستار في مدينة قامشلو، ببيان بخصوص المجزرة التي ارتكبت في فرنسا ضد الكرد، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشارك أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة جماهيرية للتنديد بمجزرة باريس، تنطلق التظاهرة من أمام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطية وصولاً إلى دوار سوني، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

مسيرة من أمام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي وصولاً إلى دوار سوني مع أدلى بيان في تمام الساعة ١٠ ونصف

تدلي كل مجالس نواحي ديرك، كركي لكي، وجل آغا وتربه سبيه، ومجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس ببيانات منفصلة تنديداً بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي في العاصمة الفرنسية باريس، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

عدّ مثقفون في مدينة الطبقة تنصّلَ اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) عن أداء الواجبات الموكلة إليها استمراراً للمؤامرة الدولية بحق القائد أوجلان، وأكدوا أن صمت المنظمات الإنسانية والحقوقية تجاه العزلة على القائد يجعلها شريكة في هذه الجريمة. .(مرفق بالفيديو والصور).

طالب شبيبة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، حكومة دمشق برفع الحصار فوراً عن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء.(مرفق بالفيديو والصور).

أشاد سياسيو شمال وشرق سوريا بالمقاومة التي يخوضها الكريلا أمام هجمات دولة الاحتلال التركي وأوضحوا أنّ شعوب روج آفا يستمدّون قوّتهم من تلامذة مدرسة حركة التحرر الكردستانيّة. .(مرفق بالفيديو والصور).

أشار الدكتور خالد داوود إلى أن مقتل آيدا رستمي بعيد عن كلّ المعايير الأخلاقية والإنسانية، لذا يجب التحقيق في الحادثة، فيما قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، إنّهم سيواصلون نضالهم ضد السلطة، ودعت جميع المنظمات النسائية إلى دعم انتفاضة روجهلات وإيران.(مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

عكست زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ إلى السعودية، مؤخراً وعقد قمة مع ملكها وولي عهدها وكذلك عقد قمة صينية - عربية والتوقيع على اتفاقات وشراكات تجارية بمليارات الدولارات بشكل جلي تقارباً أوسع بين حلفاء الولايات المتحدة القدامى مع بكين؛ الأمر الذي أخاف أميركا من هذا التمدد الصيني في عمق الشرق الأوسط، في وقت تنشغل فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالتحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وتداعياته المختلفة.

ملف

حققت الدبلوماسية التي قادتها الإدارة الذاتية خلال عام 2022، انفتاحاً على المستوى العالمي، وتمكنت من توضيح رؤى الإدارة الذاتية والمشروع الذي يتبناه أبناء شمال وشرق سوريا.

المجتمع والحياة

قدمت مديرية الثروة الحيوانية في إقليم الجزيرة، عشرات ألاف الأطنان من العلف ومئات ألاف اللقاحات وملايين اللترات من المازوت لمربي الماشية بمختلف أصنافها مما أسهم في تحسن هذا القطاع بعد عامين من الجفاف الذي ضربي شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

وزّعت لجنة المحروقات في مدينة الحسكة حتى الآن 29 مليون لتر من مادة مازوت التدفئة على الأهالي. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA