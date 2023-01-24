مخطط وكالة أنباء هاوار 24 – 1 – 2023

تنطلق حملة جمع التواقيع التي تنظم من قبل المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله اوجلان في ناحية تل براك ومدينة قامشلو الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بالتنسيق مع منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، محاضرة، تحت عنوان ( الحرب والقانون) ، وذلك في مكتب الحزب على الحزام الشمالي بمدينة قامشلو الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية تل حميس جثمان، الطفل الشهيد، أحمد عبد الغني الذي استشهد ، إثر إصابته بعد استهداف مسيرة للاحتلال التركي، سيارة في مفرق قرية معشوق بناحية تربه سبيه ، وذلك إلى مزار الشهداء، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت عنوان " الأمن النفسي "، يعقد مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، محاضرة يلقيها الدكتور عبد الفتاح الحميدي، استشاري العلاج النفسي ورئيس مركز ذات الدولي للتدريب والاستشارات النفسية، وذلك في حديقة القراءة، بمدينة قامشلو الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

تخرج حركة الشبيبة السورية الثورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية كركي لكي، في تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، تنطلق من ساحة الشهيد خبات، الساعة 18.00(مرفق بالصور والفيديو).

رفضت النساء العربيات في الرقة ودير الزور، العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وأكدن على أن العزلة تمارس؛ لقمع شعوب المنطقة في شخص القائد أوجلان، وطالبن بكسر العزلة وتحقيق حرية القائد الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

استبعد الباحث المتخصص في الشأن التركي، محمد أبو سبحة، انسحاباً تركيا من الأراضي السورية المحتلة في إطار مساعي التقارب الذي بدأته مع حكومة دمشق، مؤكداً أنه لا حل جذري للأزمة السورية إلا بحوار بين السوريين أنفسهم(مرفق بالصور).

دعا أهالي ريف دير الزور حكومة دمشق للتحاور مع الإدارة الذاتية بدلاً من اجل إيجاد حل للأزمة السورية وحذروها من الانجرار إلى التطبيع مع دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

لم تتوقف هجمات الأنظمة الأبوية المتسلطة ضد المرأة وكينونتها منذ نشأتها، إذ تحاول طمس هويتها والقضاء عليها بشتى الطرق والأساليب الرخيصة التي ابتكرتها خدمة لاستغلالها، وتكريس سلطتها عليها وكسر إرادتها، بيد أن هذه الهجمات جوبهت بمقاومة نسائية متواصلة عبر مراحل التاريخ، ولم تقف المرأة متفرجة عما يرتكب بحقها من انتهاكات، بل طالبت بحقها تحت أقسى الظروف(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

أنهت لجنة الاقتصاد في الطبقة، مشروع إعادة إعمار الفرن الآلي المركزي في المدينة وتجهيزه بالآلات والمعدات الحديثة، ومن المقرر أن يدخل الخدمة في الأيام القليلة المقبلة(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

يشهد الملف الليبي تطورات وتحركات دولية كثيرة في محاولة من القوى الإقليمية والدول الكبرى؛ لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت بما يقود لتشكيل حكومة ليبية منتخبة؛ تنهي حالة الفوضى الموجودة بالبلاد وتضمن استقرار إنتاج النفط الليبي الذي يحتاجه العالم.. فهل تنجح تلك الجهود أم يكون لفرقاء ليبيا وميليشياتها رأي آخر؟(مرفق بالصور).

ANHA