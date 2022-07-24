مخطط وكالة أنباء هاوار 24 -7- 2022

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان المقاتل في قوات الدفاع الذاتي قاسم محمد الكنيش إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي نواحي ومدن مقاطعة قامشلو في تظاهرة مركزية حاشدة في مدينة ديرك للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا الساعة 17.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ببيان بخصوص استشهاد القياديات الثلاث وتنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك في مجلس الحزب بمدينة قامشلو الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مكتب العلاقات بمجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماع موسع لنساء العشائر العربية للتطرق إلى أخر الأوضاع السياسية ولتقوية الصلة بين نساء العشائر وذلك في مكتب الحزب بناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يناقش معهد العلوم التقنية في جامعة روج آفا مشاريع التخرج لقسم ميكاترونيك، التي أعدها الطلاب لنيل شهادة في معهد العالي للميكاترونيك، وذلك في مدرج الاجتماعات في مبنى الجامعة الساعة 8.00(مرفق بالصور والفيديو).

تدلي المؤسسة الدينية في مدينة الرقة بيان للرأي العام بخصوص التهديدات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا الساعة10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تواصل الدولة التركية مجازرها ضد المدنيين وشعب كردستان بواسطة الطائرات المسيرة. ومجزرة زاخو ليست الأولى ولا الأخيرة التي تستهدف فيها الدولة التركية المدنيين(مرفق بالصور).

قال مواطنو قامشلو والشهباء حول مجزرة زاخو التي نفذتها جيش الدولة التركية المحتلة أن مجازر مماثلة تحدث كل فترة في روج آفا أيضاً. ولذلك يجب اغلاق المجال الجوي امام طائرات الدولة التركية. واكدوا: "يجب أن ينتفض الكرد والعرب ضد جرائم الدولة التركية".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب والصحفي فهيم إيشك أن الدولة التركية استفادت من حلف شمال الأطلسي واستغلت عضويتها فيه لمحاربة الكرد، وقال: "لولا دعم الناتو والدول الغربية لتركيا لما تمكنت من ممارسة سياسة الإبادة بحق الكرد والأقليات الأخرى الموجودة في تركيا"، فيما قال إن الكرد الآن أقوى القوى في الشرق الأوسط (مرفق بالصور).

يكشف الفلتان الأمني داخل المناطق المحتلة زيف ادعاءات ما تسمى بـ "المنطقة الآمنة" التي يروّج لها أردوغان، حيث القتل والاختطاف مستمران بشكل يومي، وفق أوساط سياسية من مناطق التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، محمد نور الذيب، أن المجلس، بجميع لجانه، مستعد للعمل ضمن حالة الطوارئ التي أعلنتها الإدارة الذاتية لمجابهة الاحتلال التركي، مشدداً "إذا فُرضت علينا الحرب فنحن مستعدون لها"(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح القيادي في مجلس دير الزور العسكري نوري الخليل، أن قواتهم على جاهزية تامة للتصدي لهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وعموم سوريا، مؤكداً أن النصر سيكون حليفنا(مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD)) عبد الوهاب خلف أن نضال قوات الدفاع الشعبي ضد القوى الرأسمالية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي، أضحى الخلاص والأمل الأخير لشعوب تدافع عن حقوقها وقيمها وثقافتها وتحقيق مجتمع ديمقراطي(مرفق بالصور والفيديو).

تحولت المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا إلى ملاذ آمن للمجموعات المرتزقة وتنظيم القاعدة. فمن إدلب التي توجد فيها قواعد لجيش الاحتلال التركي، ينتشر المرتزقة في المناطق السورية الأخرى، فيما يحذر خبراء وصحفيون من أن هناك "دولة خلافة" جديدة تنشأ تحت أنظار المجتمع الدولي(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

عم الشارع العراقي حالة من الغضب والحزن بعد مجزرة زاخو التي نفذها الاحتلال التركي، مطالبين بقطع العلاقات مع الأخيرة، في حين زار ضابط روسي من مركز المصالحة في حميميم باللاذقية المنطقة الجنوبية من سوريا برفقة عدد من الضباط وعناصر الشرطة العسكرية الروسية، والتقى أحد أبرز وجهاء مدينة السويداء لحل خلاف مستمر منذ 2020(مرفق بالصور).

ANHA