مخطط وكالة أنباء هاوار 23 – 9 - 2023

أوضح أهالي الحسكة أن تكاتف مكونات المنطقة مع قوات سوريا الديمقراطية أنتجت قوة عظيمة لا أحد يستطيع المساس بها، وأكدوا أن قسد تمثل شعوب المنطقة برمتها، وأن الالتفاف حولها واجب وطني. (مرفق بالفيدو والصور).

أشار الرئيس المشترك لمنتدى حلب الثقافي، أحمد بيرهات، إلى ضرورة الإسراع في عقد مؤتمر وطني كردستاني، وإقصاء أي طرف لا يخدم القضية الكردية، ويضع المصالح الشخصية أو العشائرية أمام المصلحة العامة. (مرفق بالفيدو والصور).

على الرغم من الحراك الدبلوماسي الذي يشهده مسار العلاقات بين مصر وتركيا، والتطور الحادث في علاقات رئيسي البلدين بعد سنوات من الجفاء والتلاسن، فإن هناك بعض الأزمات والملفات يشبّهها البعض بالألغام في طريق قطار التطبيع المصري التركي. فهل ينجح البلدان في تجاوز هذه الأزمات؟

تنظم "المبادرة الشعبية" في قامشلو فعالية اعتصام وذلك في الخيمة التي نصبتها بالقرب من ملعب شهداء 12 اذار، الساعة 10.00 (مرفق بالفيدو والصور).

يخرج أهالي ناحية تل تمر في تظاهرة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).